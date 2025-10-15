الخميس 16 أكتوبر 2025
كأس العالم للشباب، المغرب يتقدم علي فرنسا بهدف في الشوط الأول (فيديو)

منتخب المغرب للشباب،
منتخب المغرب للشباب، فيتو

كأس العالم للشباب، تقدم منتخب المغرب تحت 20 عامًا، علي منتخب فرنسا بهدف دون رد في الشوط الاول في نصف نهائي كأس العالم للشباب.

وجاء هدف منتخب المغرب عن طريق  ياسر الزبيري في الدقيقة 32 من المباراة من ركلة جزاء

 

 

 

مباراة المغرب وفرنسا في مونديال الشباب

بدا اللقاء بكرة من عثمان معمة لاعب المغرب بتسديدة قوية في الدقيقة 12 مرت بجانب مرمى حارس فرنسا.

ورد منتخب فرنسا بتسديدة مباغتة في الدقيقة 13 إلا أن حارس المغرب تصدى للكرة ببراعة.

وحصل منتخب المغرب على ركلة جزاء في الدقيقة 30 ونجح ياسر الزبيري في وضع بلاده بالمقدمة أمام فرنسا في الدقيقة 32 من المباراة

 

تشكيل المغرب امم فرنسا

 

في حراسة المرمى: بن بنشاوش.


خط الدفاع: محمد طه المجني، إسماعيل باعوف، فؤاد زهواني، إسماعيل بختي.


خط الوسط: ياسين خليفي، حسام الصداق، نعيم بيار.


خط الهجوم: ياسين جاسيم، يسير محمد زبيري، عثمان معما.


 

 

فرنسا ضد المغرب


وتأهل منتخب المغرب إلى دور قبل النهائي من بطولة كأس العالم للشباب المقامة في تشيلي، بعد الفوز على أمريكا 3-1 في دور ربع النهائي.

وتأهل المغرب إلى دور ربع النهائي، بعد تصدر مجموعته برصيد 6 نقاط، متفوقًا على البرازيل وإسبانيا والمكسيك، وفي مباراة دور الـ16 استطاع الفوز على كوريا الجنوبية 2-1.
 

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة المغرب وفرنسا المتأهل من نصف النهائي الآخر الذي يجمع بين الأرجنتين وكولومبيا.

مشوار منتخب المغرب

افتتح منتخب المغرب مشواره بالفوز أمام إسبانيا بثنائية، قبل أن يعبر عقبة البرازيل بهدفين مقابل هدف، قبل أن يختتم مواجهاته بدور المجموعات بالخسارة أمام المكسيك بهدف دون رد.

ونجح منتخب المغرب في تخطي نظيره الكوري الجنوبي بهدفين مقابل هدف، في دور الـ16 من كأس العالم للشباب، قبل أن يقتنص بطاقة العبور لقبل النهائي عقب تفوقه أمام الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة (3-1)

الجريدة الرسمية