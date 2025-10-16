المغرب وفرنسا يلجآن إلى الوقت الإضافي في نصف نهائي كأس العالم للشباب

كأس العالم للشباب، تعادل منتخب المغرب تحت 20 عامًا، ومنتخب فرنسا للشباب بهدف لكل فريق في الوقت الأصلي في نصف نهائي كأس العالم للشباب ويحتكمان إلى الوقت الإضافي.

وجاء هدف منتخب المغرب عن طريق ياسر الزبيري في الدقيقة 32 من المباراة من ركلة جزاء وفي الدقيقة 59 جاء هدف التعادل للمنتخب الفرنسي عن طريق لوكاس ميشيل.

مباراة المغرب وفرنسا في مونديال الشباب

بدأ اللقاء بكُرة من عثمان معمة لاعب المغرب بتسديدة قوية في الدقيقة 12 مرت بجانب مرمى حارس فرنسا.

ورد منتخب فرنسا بتسديدة مباغتة في الدقيقة 13 إلا أن حارس المغرب تصدى للكرة ببراعة.

وحصل منتخب المغرب على ركلة جزاء في الدقيقة 30 ونجح ياسر الزبيري في وضع بلاده بالمقدمة أمام فرنسا في الدقيقة 32 من المباراة.

وفي الدقيقة 59 جاء هدف التعادل للمنتخب الفرنسي بعد متابعة مهاجم الديوك لوكاس ميشيل كرة عرضية ليسددها في الشباك.

https://x.com/i/status/1978573825823432899

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة المغرب وفرنسا المتأهل من نصف النهائي الآخر الذي يجمع بين الأرجنتين وكولومبيا.

تشكيل المغرب أمام فرنسا

في حراسة المرمى: بن بنشاوش.

خط الدفاع: محمد طه المجني، إسماعيل باعوف، فؤاد زهواني، إسماعيل بختي.

خط الوسط: ياسين خليفي، حسام الصداق، نعيم بيار.

خط الهجوم: ياسين جاسيم، يسير محمد زبيري، عثمان معما.

تشكيل فرنسا أمام المغرب

بدأ المدير الفني بيرنارد ديوميدي مباراة المنتخب الفرنسي أمام نظيره المغربي بالتشكيل الآتي:

ليساندرو أولميتا

جاستن بورغو - إلياس زيدان - نوهام كمارا - غادي بيوكو

أندريا لو بورغني - إلاني توريه - مايسام بيناما

فودي سيلا - لوكاس ميشال - أنتوني بيرمون

فرنسا ضد المغرب

وتأهل منتخب المغرب إلى دور قبل النهائي من بطولة كأس العالم للشباب المقامة في تشيلي، بعد الفوز على أمريكا 3-1 في دور ربع النهائي.

وتأهل المغرب إلى دور ربع النهائي، بعد تصدر مجموعته برصيد 6 نقاط، متفوقًا على البرازيل وإسبانيا والمكسيك، وفي مباراة دور الـ16 استطاع الفوز على كوريا الجنوبية 2-1.

وتأهل المنتخب الفرنسي إلى الدور نصف النهائي على حساب منتخب النرويج، ويستهدف الديوك الصعود إلى النهائي من أجل تحقيق اللقب الثاني في تاريخه.

مشوار منتخب المغرب

افتتح منتخب المغرب مشواره بالفوز أمام إسبانيا بثنائية، قبل أن يعبر عقبة البرازيل بهدفين مقابل هدف، قبل أن يختتم مواجهاته بدور المجموعات بالخسارة أمام المكسيك بهدف دون رد.

ونجح منتخب المغرب في تخطي نظيره الكوري الجنوبي بهدفين مقابل هدف، في دور الـ16 من كأس العالم للشباب، قبل أن يقتنص بطاقة العبور لقبل النهائي عقب تفوقه أمام الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة (3-1).

