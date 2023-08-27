فوائد البقدونس المغلي، يعزز صحة الكبد والقلب ويقوى العظام والمناعة

فوائد البقدونس المغلي، البقدونس من الخضراوات الورقية الخضراء التى لها نكهة مميزة وعادة يستخدم فى الطهى وفى مشروبات الديتوكس.

وفوائد البقدونس المغلي، عديدة لاحتوائه على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وبالتالى له فوائد علاجية لا حصر لها.

القيمة الغذائية الموجودة في البقدونس المغلي

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن البقدونس من الخضروات المهمة التى لها مذاق مميز وقيمة غذائية عالية، حيث يحتوى على الألياف والكلوروفيل ومضادات الأكسدة والحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والمنجنيز والزنك وفيتامين سي وفيتامين ب وفيتامين ك وفيتامين أ وفيتامين هـ، والفولات.

Advertisements

فوائد البقدونس المغلي، فيتو

فوائد البقدونس المغلي

وأضافت منى، أن من فوائد البقدونس المغلي:-

ينظم عملية الهضم وينظف القولون ويطرد السموم من الجسم.

يساعد فى علاج عسر الهضم ويمنع الإصابة بالإمساك

يقوى العظام والمفاصل لاحتوائه على الكالسيوم.

يقوى المناعة لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة وفيتامين سي.

يساعد فى علاج أنيميا فقر الدم لاحتوائه على نسبة عالية من الحديد وفيتامين سي الذى يحفز الجسم على امتصاص الحديد.

يساعد فى مقاومة الجذور الحرة المسؤولة عن تكوين الخلايا السرطانية وبالتالى تقلل فرص الإصابة بالأمراض السرطانية.

يخفض مستوى الكوليسترول بالدم وبالتالى يعزز من صحة القلب والأوعية الدموية.

يخفض مستوى الضغط بالدم.

يخفض مستوى السكر بالدم وكان يستخدم كعلاج لمرضى السكر.

يقضى على رائحة الفم الكريهة لاحتوائه على الكلوروفيل الذى يقضى على البكتيريا المسببة لهذه الرائحة الكريهة.

يعزز من صحة الكبد ويحفز من إنتاج العصارة الصفراوية التى تساعد فى هضم الدهون وطردها خارج الجسم وأيضا تسهل من عملية الهضم.

يساعد فى تعزيز صحة البشرة ويحافظ على شبابها ويمنع ظهور حب الشباب.

يعزز من صحة الشعر لأنه يمد الجسم بالعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الشعر.

يساعد على موازنة لزوجة الدم وبالتالى يقلل فرص الإصابة بالجلطات.

يعزز من صحة العضلات ونموها وبنائها.

يعزز من صحة الجهاز العصبى.

يساعد فى الوقاية من أمراض الشيخوخة.

يحسن من الرؤية الليلية ويعزز النظر ويحسن من صحة الجلد.

يساعد فى ترميم الخلايا بالجسم وإنتاجها.

يفتت حصوات الكلى ويدر البول ويساعد فى علاج التهابات المثانة.

أضرار البقدونس المغلي

ويتم تناول البقدونس مع السلطة أو على حالته أو نقعه وشرب ماؤه أو تناوله مغلى، للاستفادة من قيمته الغذائية، ولكن ممنوع تناوله للحوامل والمرضعات لأنه يعجل بحدوث الطلق وقد يؤثر على إدرار حليب الثدى.