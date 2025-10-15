مستشار أكاديمية ناصر: اقتحام بن غفير للأقصى بعد زيارة ترامب محاولة لإفشال اتفاق شرم الشيخ

قال اللواء عادل العمدة، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، إن محاولات اليمين المتطرف لإفشال اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة «لن تتوقف»، مشيرًا إلى أن اقتحام إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، للمسجد الأقصى عقب زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتوقيع اتفاق شرم الشيخ، يعد إحدى الوسائل لتحقيق هذا الهدف.

وأضاف العمدة أن هناك عناصر داخل الحكومة الإسرائيلية من اليمين المتطرف «مستاءة جدًا» من إتمام اتفاق شرم الشيخ، لأنه بحسب قوله يمثل تكريمًا لمصر ويمنح القضية الفلسطينية زخمًا دوليًا، مما يجعلهم يسعون لوضع عوائق أو تنفيذ خطوات استفزازية تهدف إلى تقويض التفاهمات.



تيار متشدد داخل اسرائيل رافض للانسحاب من قطاع غزة

أكد العمدة في تصريح لـ فيتو أن داخل المجتمع الإسرائيلي تيارًا متشددًا يرفض الانسحاب من قطاع غزة، وبالتالي لا يرحب بالاتفاق ويسعى لإفشاله من خلال وضع العراقيل أو تعطيل الانسحاب على الأقل.

وأضاف أن هذا التيار سيتحين أي فرصة لأي تصرف من حماس ويصوره على أنه خرق للاتفاق، لأنه ليس من مصلحته إنهاء القتال أو إتمام عملية الانسحاب من القطاع.



وزراء نتنياهو المتطرفين يريدون الهرب من المحاسبة

وواصل العمدة حديثه قائلًا إن من المعلوم أن هذه الحكومة المتطرفة ستتعرض للإقالة والمحاسبة على ما حدث في 7 أكتوبر 2023 وما تلاه، على الأقل من قبل أسر الرهائن، إذ لم يتم الإفراج سوى عن 20 أسيرًا، بينما تبقى 28 فردًا جثثًا. وأوضح أن أهالي هؤلاء لن يتركوا بنيامين نتنياهو وإيتمار بن غفير ومن على شاكلتهم دون محاسبة أو محاكمة، ومن هنا يؤيد هذا التيار إفشال اتفاق شرم الشيخ، وتتمثل أولى خطواته في اقتحام المسجد الأقصى بعد توقيع الاتفاق.

وكان وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير قد اقتحم المسجد الأقصى، بحسب ما صرحت به وزارة الأوقاف الإسلامية في فلسطين.

ويأتي هذا التطور عقب توقيع اتفاق في شرم الشيخ بحضور عدد من قادة الدول، ينص على وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين.

وفي وقت سابق، اقتحم مستوطنون إسرائيليون المسجد الأقصى في ثالث أيام عيد العرش اليهودي، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، وأدوا طقوسًا تلمودية وصلوات علنية في المنطقة الشرقية، تخللها غناء ورقص متواصل.

