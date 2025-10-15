وزير الرياضة يلتقي بطل السلاح محمد حمزة للاطمئنان على برنامجه العلاجي

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، محمد حمزة لاعب المنتخب الوطني للسلاح بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

اطلع الدكتور أشرف صبحي علي البرنامج العلاجي والتأهيل الطبي الخاص بحاله اللاعب محمد حمزة ومدي استجابته للعلاج وجاهزيته خلال الفترة المقبلة لخوض معترك البطولات علي المستوي القاري والدولي التي ينتظر ان يخوضها اللاعب بعد شفائه من الإصابة التي ألمت به مؤخرًا أثناء خوضه لاحد المنافسات ممثلًا لمنتخبنا الوطني للسلاح.

وتعرض بطل السلاح المصري محمد حمزة لإصابات خطيرة خلال خوضه مباراة أمام اللاعب الروسي كيريل بودورشوف في ربع النهائي لبطولة العالم لسلاح الشيش.

وأصيب اللاعب في الضلوع خلال مباراته في دور ربع النهائي من بطولة العالم لـ السلاح، وتم نقله إلى المستشفى عقب انتهاء منافساته في البطولة لإجراء الأشعة والاطمئنان على حالته الصحية وتحديد التشخيص الطبي الدقيق.

وعلى الرغم من الإصابة، تمكن حمزة من تحقيق المركز السادس في البطولة، وقدم مباراة قوية في ربع النهائي خسرها بصعوبة بنتيجة 15-14 بفارق نقطة وحيدة بسبب إصابته خلال المباراة.

أشرف صبحي يهنئ سيدات تنس الطاولة بعد السيطرة على نصف نهائي بطولة أفريقيا

فيما هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لاعبات منتخب مصر لتنس الطاولة هنا جودة، دينا مشرف، مريم الهضيبي، ومروة الهضيبي، بعد نجاحهن في التأهل إلى نصف نهائي منافسات الفردي ببطولة أفريقيا المقامة في تونس خلال الفترة من 12 وحتى 19 أكتوبر الجاري، ليتأكد أن اللقب مصري.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن تفوق اللاعبات المصريات في البطولات القارية يعكس تميز منظومة تنس الطاولة المصرية ونجاح برامج الإعداد والدعم المقدم للأبطال الرياضيين في إطار توجيهات الدولة المصرية برعاية الموهوبين ودعم الرياضة النسائية، متمنيًا لهن مزيدًا من التوفيق في مشوارهن نحو التتويج باللقب.

وحقق الرباعي المصري نتائج قوية في الدور ربع النهائي، حيث فازت هنا جودة على بطلة مدغشقر بنتيجة 4–1، ودينا مشرف على زميلتها المصرية فريدة بدوي بنتيجة 4–0، فيما تفوقت مريم الهضيبي على التونسية آلاء الصعيدي بنتيجة 4–1، وفازت مروة الهضيبي على جاد موريس بنتيجة 4–0.

