أخبار الرياضة اليوم: توروب يعلن قائمة الأهلي لمواجهة إيجل نوار.. بدء حجز تذاكر مباراة الزمالك وديكيداها.. ومحمد صلاح يكشف مثله الأعلى وأبرز الصعوبات بمسيرته

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

أعلن ييس توروب، المدير الفني الجديد للفريق الأول بالنادي الأهلي، قائمة الفريق، استعدادا لمواجهة إيجل نوار في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة إيجل نوار البورندي في ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

تقام مباراة الأهلي أمام نادي إيجل نوار البوروندي في الرابعة عصر يوم السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري، على ملعب إنتواري بالعاصمة بوجمبورا.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الأهلي إلى بوروندي غدا الخميس 16 أكتوبر، برئاسة محمد شوقي، عضو مجلس إدارة النادي، على متن طائرة خاصة لتجنب الإرهاق وضمان أفضل استعداد ممكن قبل المواجهة المرتقبة.

أعلنت شركة "تذكرتي" فتح باب الحجز لمباراة الزمالك أمام ديكيداها الصومالي، التي تجمع الفريقين يوم السبت المقبل، على ملعب استاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ونشر الحساب الرسمي لشركة "تذكرتي" عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.. حجز تذاكر مباراة ديكيداها الصومالي والزمالك متاح الآن".

أجرى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، حوارا مع اثنتين من ناشئات الريدز وهما "إيرم" و"آيش"، عبر الحسابات الرسمية للنادي.

وقال محمد صلاح في مقابلة نشرها حساب ليفربول عبر منصة "إكس": "عندما كنت صغيرًا وأبلغ سبع أو ثماني سنوات كنت ألعب مع أصدقائي في الشارع للاستمتاع بكرة القدم لأنني أحببت كرة القدم، ووالدي أول من شجعني على ممارسة كرة القدم عندما قلت له أنني أريد أن أصبح لاعبا، تلقيت الدعم منه مباشرة".

وعن مثله الأعلى في كرة القدم، رد محمد صلاح قائلا: "عندما كنت طفلًا كان الظاهرة رونالدو البرازيلي هو مثلي الأعلى".

حققت هنا جودة لاعبة منتخب سيدات تنس الطاولة، إنجازا تاريخيا بعدما فازت بلقب بطولة أفريقيا لفردي السيدات التي تستضيفها تونس خلال الفترة من 12 إلى 19 أكتوبر الحالي.

توجت هنا جودة بالبطولة بعد الفوز على دينا مشرف في المباراة النهائية بنتيجة 4-0، لتحتفظ هنا جودة بلقب بطولة إفريقيا، لتصل إلى لقب بطولة إفريقيا للمرة الرابعة على التوالي، كأصغر لاعبة تحقق هذا الرقم في تاريخ البطولة الأفريقية.

فيما توج الثنائي المصري دينا مشرف وهنا جودة، بلقب البطولة الإفريقية لزوجي السيدات، ضمن منافسات البطولة الإفريقية نفسها اليوم الأربعاء.

أعلنت صحيفة توتو سبورت الإيطالية عن القائمة النهائية لجائزة "جولدن بوي 2025" الفتى الذهبي التي تضم 25 لاعبًا شابًا مرشحًا للقب أفضل لاعب صاعد في أوروبا.

وضمت قائمة المرشحين لجائزة الجولدن بوي “الفتى الذهبي” كلا من ديزيري دوويه، ليني يورو، سيني مايويلو، وارن زائير إيمري، إلياس بن صغير، مامادو سار، إيثان نوانيري، نيكو أوريلي، آرتشي جراي، جوب بيلينجهام، باو كوبارسي، دين هويسين، كينان يلدز، أردا جولر، جيوفاني كويندا، رودريجو مورا، بيو إسبوزيتو، جيوفاني ليوني، فرانكو ماستانتونو، يوريل هاتو

تنطلق منافسات بطولة كأس السوبر المصري، يوم 6 نوفمبر المقبل، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، بطولة بمشاركة 4 أندية هي الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا.

“فيتو” تكشف تفاصيل جوائز السوبر المصري، والتي تصل إلى 700 ألف دولار للأندية الأربعة المشاركة، حيث يحصل كل فريق من الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا على 50 ألف دولار مقابل المشاركة في البطولة.

فيما سيحصل الفائز بالمركز الأول على 300 ألف دولار، فيما يحصل صاحب المركز الثاني على 200 ألف دولار، بينما لن يحصل أصحاب المركزين الثالث والرابع على أي جوائز وسيكتفون بالحصول على 50 ألف دولار فقط نظير المشاركة.

يشارك منتخب مصر في دورة أفروآسيوية ودية، على هامش معسكر الفراعنة في الإمارات الذي يقام في الأجندة الدولية بشهر نوفمبر المقبل، استعدادا لخوض بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وتشهد البطولة الأفروآسيوية مشاركة 4 منتخبات على رأسها منتخب مصر والرأس الأخضر من أفريقيا، ومنتخبي إيران وأوزباكستان من آسيا، والمنتخبات الأربعة تأهلوا بالفعل لمنافسات كأس العالم 2026، وهو ما يجعل البطولة احتكاكا قويا للفراعنة قبل خوض منافسات أمم أفريقيا بالمغرب.

تضمن اتفاقا اتحاد الكرة مع اللجنة المنظمة على أن يواجه منتخب مصر نظيره أوزباكستان، على أن يلتقي المنتخب الإيراني نظيره الرأس الأخضر، ثم يلتقي الفريقان الفائزان في المباراة النهائية، على أن يواجه يخوض الخاسران مباراة لتحديد المركزين الثالث والرابع.

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) النجم المصري محمد صلاح ضمن قائمة أبرز نجوم المنتخبات الـ28 التي ضمنت تأهلها حتى الآن إلى نهائيات كأس العالم 2026، في إشارة إلى مكانته البارزة في كرة القدم العالمية.

ونشر فيفا عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر بوستر خاصًا عن أبرز اللاعبين الذين يقودون منتخباتهم في المونديال المقبل.

تلقى نادي بيراميدز المصري تأكيدات رسمية من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" بحضور الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد، وأعضاء المكتب التنفيذي، لمباراة كأس السوبر الإفريقي، التي تجمع بطل دوري أبطال أفريقيا بيراميدز، مع نظيره المغربي نهضة بركان، بطل الكونفدرالية.

وتُقام المباراة المرتقبة في الثامنة مساء السبت المقبل، الموافق 18 أكتوبر، على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، معقل نادي بيراميدز، في حدث يُعد الأول من نوعه للنادي المصري الذي تُوج مؤخرًا بأول ألقابه القارية.

ومن المقرر أن يتوج رئيس الكاف الفريق الفائز بالبطولة بعد نهاية اللقاء، بحضور مسئولي المكتب التنفيذي، ورئيسي الناديين، في أجواء احتفالية خاصة تواكب النسخة الجديدة من البطولة.

