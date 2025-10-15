الخميس 16 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الإعلان عن المرشحين لجائزة "الفتى الذهبي" لأفضل لاعب شاب 2025

بيلينجهام
بيلينجهام

أعلنت صحيفة توتو سبورت الإيطالية عن القائمة النهائية لجائزة "جولدن بوي 2025" الفتى الذهبي التي تضم 25 لاعبًا شابًا مرشحًا للقب أفضل لاعب صاعد في أوروبا.

 

المرشحين لجائزة الجولدن بوي “الفتى الذهبي”

ديزيري دوويه 

ليني يورو 

سيني مايويلو 

وارن زائير إيمري 

إلياس بن صغير 

مامادو سار 

إيثان نوانيري 

نيكو أوريلي 

آرتشي جراي 

جوب بيلينجهام 

باو كوبارسي 

دين هويسين 

كينان يلدز

أردا جولر 

جيوفاني كويندا 

رودريجو مورا

بيو إسبوزيتو 

جيوفاني ليوني 

فرانكو ماستانتونو 

يوريل هاتو 

إستيفاو 

فيكتور فروهولت 

ألكسندر ستانكوفيتش 

لوكاس بيرجفول 

ومن المقرر الإعلان عن الفائز بالجائزة خلال حفل يقام في تورينو الإيطالية شهر ديسمبر المقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجولدن بوي أفضل لاعب شاب افضل لاعب صاعد إلياس بن صغير الفتي الذهبي كينان يلدز

مواد متعلقة

رينارد يدخل التاريخ مع السعودية بعد التأهل للمونديال 2026

مدرب دورتموند يرشح بايرن ميونخ للفوز بكلاسيكو ألمانيا

تعرف على راتب دي يونج في عقده الجديد مع برشلونة

الاتحاد الإنجليزي يعاقب مدرب تشيلسي

الأكثر قراءة

موعد مباراة المغرب والأرجنتين في نهائي كأس العالم للشباب

الأرجنتين يضرب موعدا مع المغرب في نهائي كأس العالم للشباب

من الشمال إلى الجنوب، تحذير من 4 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي مجددا وانخفاض 10 جنيهات في المكرونة

اليوريا تواصل الارتفاع وانخفاض السلفات، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

عاد لينتقم، مدحت شلبي يجر شكل سيد عبد الحفيظ في أول ظهور بعد الإيقاف (فيديو)

خياران أحلاهما مر، اتحاد طنجة يهدد الزمالك بشأن صفقة عبد الحميد معالي

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 16 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

هل يمكن الحصول على مخالصة الإسكان من الإنترنت البنكي في بنك القاهرة؟

سعر السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

انخفاض الهبرد، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

بعد دعوة الرئيس للانعقاد السبت.. تفاصيل الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 16 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 16 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 16 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية