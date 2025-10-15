الإعلان عن المرشحين لجائزة "الفتى الذهبي" لأفضل لاعب شاب 2025

أعلنت صحيفة توتو سبورت الإيطالية عن القائمة النهائية لجائزة "جولدن بوي 2025" الفتى الذهبي التي تضم 25 لاعبًا شابًا مرشحًا للقب أفضل لاعب صاعد في أوروبا.

المرشحين لجائزة الجولدن بوي “الفتى الذهبي”

ديزيري دوويه

ليني يورو

سيني مايويلو

وارن زائير إيمري

إلياس بن صغير

مامادو سار

إيثان نوانيري

نيكو أوريلي

آرتشي جراي

جوب بيلينجهام

باو كوبارسي

دين هويسين

كينان يلدز

أردا جولر

جيوفاني كويندا

رودريجو مورا

بيو إسبوزيتو

جيوفاني ليوني

فرانكو ماستانتونو

يوريل هاتو

إستيفاو

فيكتور فروهولت

ألكسندر ستانكوفيتش

لوكاس بيرجفول

ومن المقرر الإعلان عن الفائز بالجائزة خلال حفل يقام في تورينو الإيطالية شهر ديسمبر المقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.