محمد صلاح يتصدر بوستر فيفا للمنتخبات الـ28 المتأهلة حتى الآن لكأس العالم

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) النجم المصري محمد صلاح ضمن قائمة أبرز نجوم المنتخبات الـ28 التي ضمنت تأهلها حتى الآن إلى نهائيات كأس العالم 2026، في إشارة إلى مكانته البارزة في كرة القدم العالمية.

صلاح ضمن نجوم العالم

ونشر فيفا عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر بوستر خاصًا عن أبرز اللاعبين الذين يقودون منتخباتهم في المونديال المقبل.

ويأتي إدراج محمد صلاح ضمن هذه القائمة ليؤكد مكانته كأحد أفضل نجوم القارة الإفريقية، وواحد من أبرز الأسماء المنتظرة في مونديال 2026 الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتحددت بشكل رسمي المنتخبات الأفريقية التسعة التي تأهلت بشكل مباشر إلى نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

المنتخبات الأفريقية المتأهلة لكأس العالم 2026

والمنتخبات الأفريقية التسعة المتأهلة هي “مصر، الجزائر، المغرب، تونس، جنوب أفريقيا، الرأس الأخضر، غانا، السنغال، كوت ديفوار”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.