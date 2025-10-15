محمد صلاح يكشف مثله الأعلى في كرة القدم وأبرز الصعوبات بمسيرته (فيديو)

أجرى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، حوارا مع اثنتين من ناشئات الريدز وهما "إيرم" و"آيش"، عبر الحسابات الرسمية للنادي.

وقال محمد صلاح في مقابلة نشرها حساب ليفربول عبر منصة "إكس": "عندما كنت صغيرًا وأبلغ سبع أو ثماني سنوات كنت ألعب مع أصدقائي في الشارع للاستمتاع بكرة القدم لأنني أحببت كرة القدم، ووالدي أول من شجعني على ممارسة كرة القدم عندما قلت له أنني أريد أن أصبح لاعبا، تلقيت الدعم منه مباشرة".

وعن مثله الأعلى في كرة القدم، رد محمد صلاح قائلا: "عندما كنت طفلًا كان الظاهرة رونالدو البرازيلي هو مثلي الأعلى".

وأضاف محمد صلاح: "واجهت صعوبات عديدة، كنت مضطرًا أن أسافر عندما كنت صغيرًا بشكل يومي للقاهرة من أجل التدريب، أقضي أربع ساعات ونصف ذهابًا وعودة، كنت أتساءل في ذلك الوقت لأن الأمر بدأ يثير لدي الشكوك، ولكنك إذا كنتي تحبين كرة القدم فيجب أن تقبلي التحديات والعمل بجد لأن الجهد سيؤدي للنجاح".

وتابع: "حاليا بعد الانتهاء من التدريبات والمباريات ألعب مع أطفالي وأحاول ألا أشغل بالي كثيرًا ولا أستخدم الهاتف، هذه الأمور جزء من كرة القدم والحياة، ما زلت أحب كرة القدم، أفعل الأشياء التي أحبها وأستمتع بوقتي، وأرى الناس سعداء، عندما نفوز أو نلعب، ليس هناك ضمانًا لأي شيء، أذكر نفسي دائمًا بذلك وبمشواري، أنا ممتن لكل لحظة وعندما فزنا بالدوري الإنجليزي، هذا ما يجعلني ألعب كرة القدم، أن أحققه مع فريقي ليفربول فهذا شعور لا ينسى".

What’s your first memory of football? Who first encouraged you to play? Did you have a hero when you were little? 🤔



Finding out more about Mo Salah with @StanChart Play On 🗣️ #Ad pic.twitter.com/iLVfsyfoQp — Liverpool FC (@LFC) October 15, 2025

محمد صلاح يتصدر بوستر فيفا للمنتخبات الـ28 المتأهلة حتى الآن لكأس العالم

فيما اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) النجم المصري محمد صلاح ضمن قائمة أبرز نجوم المنتخبات الـ28 التي ضمنت تأهلها حتى الآن إلى نهائيات كأس العالم 2026، في إشارة إلى مكانته البارزة في كرة القدم العالمية.

صلاح ضمن نجوم العالم

ونشر فيفا عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر بوستر خاصًا عن أبرز اللاعبين الذين يقودون منتخباتهم في المونديال المقبل.

ويأتي إدراج محمد صلاح ضمن هذه القائمة ليؤكد مكانته كأحد أفضل نجوم القارة الإفريقية، وواحد من أبرز الأسماء المنتظرة في مونديال 2026 الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتحددت بشكل رسمي المنتخبات الأفريقية التسعة التي تأهلت بشكل مباشر إلى نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

المنتخبات الأفريقية المتأهلة لكأس العالم 2026

والمنتخبات الأفريقية التسعة المتأهلة هي “مصر، الجزائر، المغرب، تونس، جنوب أفريقيا، الرأس الأخضر، غانا، السنغال، كوت ديفوار”.

