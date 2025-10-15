للمرة الرابعة على التوالي، هنا جودة تتوج بلقب بطولة أفريقيا لتنس الطاولة

حققت هنا جودة لاعبة منتخب سيدات تنس الطاولة، إنجازا تاريخيا بعدما فازت بلقب بطولة أفريقيا لفردي السيدات التي تستضيفها تونس خلال الفترة من 12 إلى 19 أكتوبر الحالي.

توجت هنا جودة بالبطولة بعد الفوز على دينا مشرف في المباراة النهائية بنتيجة 4-0، لتحتفظ هنا جودة بلقب بطولة إفريقيا، لتصل إلى لقب بطولة إفريقيا للمرة الرابعة على التوالي، كأصغر لاعبة تحقق هذا الرقم في تاريخ البطولة الأفريقية.

فيما توج الثنائي المصري دينا مشرف وهنا جودة، بلقب البطولة الإفريقية لزوجي السيدات، ضمن منافسات البطولة الإفريقية نفسها اليوم الأربعاء.

أشرف صبحي يهنئ سيدات تنس الطاولة بعد السيطرة على نصف نهائي بطولة أفريقيا

فيما هنأ الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لاعبات منتخب مصر لتنس الطاولة هنا جودة، دينا مشرف، مريم الهضيبي، ومروة الهضيبي، بعد نجاحهن في التأهل إلى نصف نهائي منافسات الفردي ببطولة أفريقيا المقامة في تونس خلال الفترة من 12 وحتى 19 أكتوبر الجاري، ليتأكد أن اللقب مصري.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن تفوق اللاعبات المصريات في البطولات القارية يعكس تميز منظومة تنس الطاولة المصرية ونجاح برامج الإعداد والدعم المقدم للأبطال الرياضيين في إطار توجيهات الدولة المصرية برعاية الموهوبين ودعم الرياضة النسائية، متمنيًا لهن مزيدًا من التوفيق في مشوارهن نحو التتويج باللقب.

وحقق الرباعي المصري نتائج قوية في الدور ربع النهائي، حيث فازت هنا جودة على بطلة مدغشقر بنتيجة 4–1، ودينا مشرف على زميلتها المصرية فريدة بدوي بنتيجة 4–0، فيما تفوقت مريم الهضيبي على التونسية آلاء الصعيدي بنتيجة 4–1، وفازت مروة الهضيبي على جاد موريس بنتيجة 4–0.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.