انتشال سيارة ملاكي سقطت في ترعة المريوطية بالجيزة

تمكنت قوات الإنقاذ النهري التابعة للحماية المدنية من انتشال سيارة ملاكي سقطت داخل ترعة المريوطية بالقرب من كوبري زويل اتجاه الهرم بمحافظة الجيزة.

تفاصيل الحادث

تلقى غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بسقوط سيارة في الترعة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

بالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، ما تسبب في انحرافها وسقوطها داخل الترعة، وتم تحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

