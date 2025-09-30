تنس الطاولة، هنا جودة تودع بطولة سماش الصين العالمية

تنس الطاولة، ودعت هنا جودة لاعبة المنتخب الوطني لتنس الطاولة المصنفة 25 على العالم، منافسات بطولة سماش الصين العالمية، المقامة بمشاركة عدد كبير من اللاعبين واللاعبات من مختلف دول العالم.

وخسرت هنا جودة أمام لاعبة منتخب الصين وانج شياو تونج المصنفة رقم 43 على العالم بنتيجة (1-3)، ضمن منافسات دور الـ32.

ووصلت هنا جودة إلى دور الـ32، بعد الفوز على لاعبة سنغافورة بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جمعت بينهما بالدور التمهيدي.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: (10-12) - (11-9) - (11-9) - (11-9).

