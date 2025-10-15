مصرع مسجل خطر في حملة أمنية بقنا

لقي مسجل خطر مصرعه، خلال تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع قوات الأمن في حملة أمنية مكبرة للقبض عليه في قرية الحسينات، مركز أبوتشت، شمال محافظة قنا.

تفاصيل الواقعة بقنا

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من إدارة البحث الجنائي بالتنسيق مع قوات الأمن العام والأمن المركزي بشن حملة أمنية للقبض على مسجل خطر ومتهم في عدة قضايا سرقة بالإكراه داخل قرية الحسينات، مركز أبوتشت.

وأسفرت الحملة عن مصرع المتهم إ.ع، مطلوب في 7 جنايات ومتهم في 14 قضية سرقة بالإكراه ومقاومة سلطات بطلق ناري، خلال تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع قوات الأمن في الحملة بقرية الحسينات مركز أبوتشت.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعي تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.