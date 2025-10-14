مصرع طفل إثر تناوله «كلور» عن طريق الخطأ في قنا

لقي طفل يبلغ من العمر 4 سنوات مصرعه داخل منزل أسرته بقرية أبنود التابعة لدائرة مركز قنا، بعد أن تناول مادة «الكلور» السامة عن طريق الخطأ.

البداية كانت عندما تلقى مدير أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة قنا، يفيد بورود بلاغ بمصرع طفل إثر تناوله مادة سامة داخل منزله بقرية أبنود. وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص والتحريات أن الطفل تناول الكلور بطريق الخطأ، مما أدى إلى إصابته بحالة تسمم شديدة انتهت بوفاته في الحال.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف جهات التحقيق، والتي أمرت بتوقيع الكشف الطبي لبيان سبب الوفاة، وكلفت وحدة المباحث بالتحري حول ملابسات الواقعة وظروفها.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

