الأربعاء 15 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مصرع طفل إثر تناوله «كلور» عن طريق الخطأ في قنا

مصرع طفل إثر تناوله
مصرع طفل إثر تناوله «كلور» عن طريق الخطأ داخل منزله في قنا

لقي طفل يبلغ من العمر 4 سنوات مصرعه داخل منزل أسرته بقرية أبنود التابعة لدائرة مركز قنا، بعد أن تناول مادة «الكلور» السامة عن طريق الخطأ.

البداية كانت عندما تلقى مدير أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة قنا، يفيد بورود بلاغ بمصرع طفل إثر تناوله مادة سامة داخل منزله بقرية أبنود. وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص والتحريات أن الطفل تناول الكلور بطريق الخطأ، مما أدى إلى إصابته بحالة تسمم شديدة انتهت بوفاته في الحال.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف جهات التحقيق، والتي أمرت بتوقيع الكشف الطبي لبيان سبب الوفاة، وكلفت وحدة المباحث بالتحري حول ملابسات الواقعة وظروفها.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مصرع طفل تناول الكلور حوادث قنا قرية ابنود مركز قنا مواد سامة تسمم الأطفال حوادث اليوم مديرية أمن قنا

مواد متعلقة

القبض على سائق نقل وضع قدمه خارج نافذة السيارة على الطريق الدائري

ضبط شخص هدد الأهالي بسلاح ناري في المنوفية

القبض على سائق نقل نزع لوحة السيارة وعرض حياة المواطنين للخطر بالقاهرة

“حمايا رمانا فى الشارع”، الأمن يكشف ملابسات طرد سيدة وأطفالها من مسكن الزوجية بعد وفاة الزوج

الداخلية: بروتوكول تعاون بين معاهد معاونى الأمن والإتحاد المصرى لرياضة الكيك بوكسينج

الداخلية تواصل حملات التوعية ضد المخدرات في المدارس والجامعات

ضبط 106 آلاف مخالفة مرورية و110 حالات تعاطى بين السائقين

ضبط قائد سيارة ملاكي سار عكس الاتجاه بشوارع القاهرة

الأكثر قراءة

قبل ساعات من أولى جلسات محاكمتها، اعتراف مثير للراقصة ليندا عن فيديوهات الحفلات الخاصة

سعر السمك اليوم، البلطي يصالح المصريين بانخفاض كبير وارتفاع 4 أصناف منها المكرونة

لماذا تتسارع الشيخوخة بشكل مفاجئ في سن الـ44؟ وهل حقنة إيناس الدغيدي هي الحل؟

ارتدوا الجواكت، تحذير شديد من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس اليوم

سعر الفاكهة اليوم، الرمان على خطى المانجو وانخفاض مفاجئ في العنب

سأتصل بإنفانتينو وهينفذ، ترامب يعتزم نقل مباريات كأس العالم من مدينة مكتظة بالسكان

ثمن سيارة فارهة، حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل في مصر (صور)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 15 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء

سعر القصدير في البورصات العالمية الإثنين

سعر السكر في السوق المحلية اليوم

المزيد

انفوجراف

أرقام مواجهات السعودية ضد العراق في جميع البطولات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 15 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 15 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 15 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية