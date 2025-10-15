وكيل تعليم قنا يكلف بحصر ضعاف القراءة والكتابة بالمراحل المختلفة

أكد هاني عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا، أنه وفقًا لتكليفات وزير التربية والتعليم في اجتماعه بمديري المديريات اليوم عبر شبكة الفيديو كونفرنس فإن العام الدراسي الحالي يمثل نقطة لتخطي أمية القراءة والكتابة لدى بعض الدارسين بالمراحل التعليمية المختلفة.

وكشف عن مجموعة من الضوابط الواجبة للوصول إلى عام دراسي ناجح ومنضبط خلال اجتماع موسع بالقاعة الكبرى بالمديرية ضم مديري عموم الديوان ومديري عموم الإدارات التعليمية ووكلاءها ومديري إدارات التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي والشئون القانونية والمتابعة والحوكمة بالمديرية والإدارات التعليمية.

منح مهلة بسيطة لتلافي الملاحظات البسيطة

حيث نبه مدير التعليم على المتابعة اليومية للمدارس من كل الأطراف المعنية والحزم مع المخالفات الصارخة، ومنح مهلة بسيطة لتلافي الملاحظات البسيطة، والتأكد من القوائم والجداول بصورتها النهائية ونظافة الفصول ودورات المياه، وبيان انضباط اليوم الدراسي من لحظة دخول المدرسة ومحاسبة أي تقصير في الإشراف على الأدوار والفناء.

كذلك أكد على الحصر الدقيق لضعاف القراءة والكتابة وفق إملاء حديث لكل الصفوف، ومشاركة التوجيه العام في وضع برامج متسارعة للأخذ بيد هؤلاء الطلاب وتحسين مستوياتهم قبل الامتحان.

وأعلن عن فصل المتغيبين دون محاباة للحد من الغياب المتكرر ، وتسجيل الغياب في الموعد المحدد قانونًا وإخطار المديرية أولًا بأول مع الوقوف على النسب المنخفضة وسؤال أصحابها ومحاسبتهم.

كما لفت الصابر إلى اختصاص إداراتي المتابعة والمراجعة الداخلية بمراجعة دهانات الفصول والحوائط ومحو أي كتابات على الجدران وتجديد الأعلام واللافتات المتهالكة من بنود اللامركزية أو من المشاركة المجتمعية ومجالس الأمناء.

وحث على الحزم التام مع أي حالات غش او مجاملة في درجات التقييمات وامتحانات الشهور وامتحانات الفصل الدراسي الأول لتأمين حق الأجيال الصاعدة في التعليم وخلق مجتمع متحضر.

بينما عزز تفعيل المشاركة مع الوحدات المحلية وجهاز شئون البيئة وغيره للإكثار من التشجير داخل المدارس ومشاركة التلاميذ في تلك المهام من قبل التربية الزراعية لغرس روح المسئولية والواجب في نفوس الصغار وتثقيفهم بشأن دور التشجير في الحفاظ على البيئة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.