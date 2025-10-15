التجنيد الإجباري يثير أزمة فى الجيش الألماني، وبرلين تلجأ لحيلة بديلة

شدد شركاء المستشار الألماني فريدريش ميرز في الائتلاف الحاكم، على رفضهم تسوية مقترحة لشكل جديد من الخدمة العسكرية، ما يُهدد جهود تعزيز القوات المسلحة، بحسب مجلة "دير شبيجل" الألمانية.

أزمة فى ألمانيا بسبب التجنيد الإجباري

وانسحب الاشتراكيون الديمقراطيون "SPD" -يسار الوسط- من اتفاق بشأن النموذج الجديد مع حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي "CDU" بزعامة ميرز في اللحظة الأخيرة، بعد أن أعلن رؤساء كتلهم البرلمانية التوصل إلى اتفاق.

وصرّح أحد أعضاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي في البرلمان لصحيفة "فايننشال تايمز"، بأن وزير الدفاع بوريس بيستوريوس -نفسه اشتراكي ديمقراطي- لديه مشكلات مع الحل المقترح، مضيفًا أنه لم يكن جزءًا من المفاوضات للتوصل إلى تسوية.

واتهم نوربرت روتجن، نائب زعيم الاتحاد الديمقراطي المسيحي في البرلمان، بيستوريوس بالتصرف "بطريقة هدامة"، مضيفًا: "على الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن يُصلح نفسه الآن".

ويعكس هذا الخلاف في اللحظات الأخيرة اعتماد حكومة ميرز على أغلبية ضئيلة في البرلمان، ويوليو الماضي، أرجأ الائتلاف التصويت على تعيين 3 قضاة في المحكمة العليا، بعد أن عارض نواب من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، الذي ينتمي إليه ميرز وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي.

كما علّقت ألمانيا التجنيد الإجباري عام 2011، لكن الحرب الروسية الأوكرانية أثارت جدلاً متجددًا حول العودة إلى شكل من أشكال الخدمة العسكرية مع شروع البلاد في إعادة تسليح واسعة النطاق.

وتحتاج أكبر دولة في الاتحاد الأوروبي من حيث عدد السكان إلى زيادة عدد جنودها من نحو 180 ألفًا إلى 260 ألفًا بحلول 2035 لتحقيق أهداف حلف شمال الأطلسي "الناتو"، كما تسعى إلى زيادة عدد جنود الاحتياط، الذين يمكن استدعاؤهم في حالات الأزمات من 60 ألفًا إلى 200 ألف.

وطرح بيستوريوس مفهومًا اختياريًا للخدمة العسكرية، لتهدئة معارضي التجنيد الإجباري داخل حزبه من خلال تجنب العودة إلى التجنيد الإجباري، وجادل بأن الأجور الجذابة والمزايا الأخرى ستضمن التحاق أعداد كافية من الشباب.

استدعاء الشباب للخدمة العسكرية الإلزامية

ووافق مجلس الوزراء على النموذج، أغسطس الماضي. لكن كبار السياسيين في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي بمن فيهم وزير الخارجية يوهان فادفول حذّروا من أنه غير كافٍ لمواجهة حجم التهديد، الذي تواجهه أوروبا والتهديد الروسي بعدوان محتمل.

ووفق المجلة، ظهر حل وسط هذا الأسبوع، يتضمن نظام يانصيب لاستدعاء الشباب للخدمة العسكرية الإلزامية حال فشل النظام الطوعي في استقطاب عدد كافٍ من المجندين، لكن البعض داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي شكك في شرعية مثل هذا النظام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.