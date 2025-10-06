الإثنين 06 أكتوبر 2025
خارج الحدود

ميرتس يدعم حظر الهواتف المحمولة بالمدارس في ألمانيا

المستشار الألماني
المستشار الألماني فريدريش ميرتس،فيتو

أعرب المستشار الألماني فريدريش ميرتس، يوم الأحد، عن دعمه لحظر الهواتف المحمولة في المدارس الابتدائية.

وفي مقابلة مع إذاعة إيه أر دي العامة، قال ميرتس إنه يوافق على الفكرة عندما سئل عنها.

لكن المستشار أضاف، أن تقييد الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي حتى سن السادسة عشرة سيكون أصعب بكثير في التنفيذ.

كما أضاف أن لديه تعاطفا كبيرا مع الدول التي أدخلت مثل هذه القواعد بالفعل.

وقال ميرتس: "يحتاج الأطفال إلى تعلم القراءة والكتابة والرياضيات، وليس اللعب بهواتفهم المحمولة".

ووجد استطلاع حديث أجراه معهد إيفو الألماني، أن 85 بالمئة من البالغين الألمان يؤيدون تقييد الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي لمن يبلغون 16 عاما أو أكبر.

