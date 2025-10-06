يهاجمنا بحرب هجينة، ميرتس: لن نسمح لبوتين بتخويف ألمانيا

قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، إنه يعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشن "حربًا هجينة" على بلاده.

وفي تصريحات تلفزيونية، أكد ميرتس أن بوتين يشن حرب معلومات على ألمانيا، ويشن حربًا عسكرية على أوكرانيا، معلقا: هذه الحرب موجهة ضدنا جميعًا.

وأضاف أن بوتين يريد قلب النظام السياسي في أوروبا رأسًا على عقب. وتابع ميرتس "ولهذا السبب نحن ندعم أوكرانيا"، ورأى أن من مصلحة ألمانيا الدفاع عن النظام السياسي القائم على المجتمعات الحرة، والمنفتحة في أوروبا.

وردًا على سؤاله إذا كان بوتين يشن حربًا على ألمانيا، قال ميرتس إن بوتين "يشن حربًا هجينة علينا".

وبعد تزايد رصد طائرات دون طيار في ألمانيا وأوروبا، قال ميرتس: "نلاحظ هذا التهديد"، لافتًا إلى أن بوتين يريد إثارة الخوف، وأردف قائلًا: "لكننا لن نسمح بتخويفنا، وسنتصدى لهذا التهديد بفعالية".

وردًا على سؤاله هل يفكر في الاتصال بالرئيس الروسي، قال ميرتس:" بالطبع أفكر في ذلك. لكني أرى فقط أن كل محاولة للتحدث معه تنتهي بمزيد من الهجمات أشد ضراوة على أوكرانيا". وذكر ميرتس أنه خاض نقاشًا حادًا حول هذا الموضوع مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، في كوبنهاغن في الأسبوع الماضي.

وأوضح ميرتس أن أوربان "اتهمنا بأننا لا نرغب في التفاوض. فقلت له إنك ذهبت العام الماضي في يوليو الماضي بصفتك رئيسًا لمجلس الاتحاد الأوروبي، إلى كييف ثم إلى موسكو، وكانت إجابة بوتين قصف مستشفى للأطفال في كييف. وهذا ليس الطريق الذي أريد أن أسلكه".

