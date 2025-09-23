ترامب: حرب أوكرانيا تداعياتها خطيرة على الأمن العالمي وأعمل على إنهائها

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعمل "بشكل مكثف" من أجل وقف الحرب الروسية الأوكرانية، محذرًا من التداعيات الخطيرة لاستمرارها على الأمن العالمي.

دعوة لوقف النزاع

وأكد ترامب، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الحرب في أوكرانيا يجب أن تنتهي سريعًا، موضحًا أنها لم تخلّف سوى "المزيد من الدمار وسقوط آلاف الشباب أسبوعيًا"، في إشارة إلى ضحايا القتال المستمر منذ أكثر من عامين.

"الحرب شوّهت صورة روسيا"

وشدد الرئيس الأمريكي على أن استمرار العمليات العسكرية "شوّه صورة روسيا على الساحة الدولية"، معتبرًا أن موسكو تدفع ثمنًا سياسيًا ودبلوماسيًا باهظًا جراء هذا النزاع.

اتهامات للهند والصين

واتهم ترامب الهند والصين بتمويل الحرب بشكل غير مباشر عبر "شراء النفط الروسي"، ما يساهم – بحسب تعبيره – في إطالة أمد الأزمة بدل الدفع نحو حل سلمي.

