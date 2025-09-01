الإثنين 01 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير الدفاع الألماني ينتقد تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية بشأن أمن أوكرانيا

رئيسة المفوضية الأوروبية
رئيسة المفوضية الأوروبية

وجه وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، انتقادا حادا للتصريحات المنسوبة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بشأن الضمانات الأمنية العسكرية لأوكرانيا.

وزير الدفاع الألماني ينتقد تصريحات فون دير لاين بشأن أوكرانيا
 

وقال بيستوريوس، اليوم الاثنين، إنه يعتقد بقوة أن من الخطأ مناقشة مثل هذه المواضيع قبل الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع كييف أو  موسكو.

وأضاف بيستوريوس، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين، خلال زيارة لمصنع أسلحة في بلدة ترويسدورف بالقرب من كولونيا، "بصرف النظر عن حقيقة أن الاتحاد الأوروبي ليس له أي ولاية أو صلاحية فيما يتعلق بنشر قوات، بغض النظر لمصلحة من أو لأي غرض، فإنني سأكون حذرا للغاية بشأن تأكيد مثل هذه الاعتبارات أو التعليق عليها بأي شكل".

وقال وزير الدفاع الألماني إن هناك مداولات جارية حول "ما قد يكون ممكنا، وما قد لا يكون ممكنا، وتحت أي ظروف وتحفظات يمكن تصور شيء من هذا القبيل".

ومع ذلك، قال بيستوريوس إن مناقشة هذا الأمر علنا في الوقت الحالي أمر "خاطئ تماما"، وذلك في توبيخ نادر لفون دير لاين من جانب أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أوكرانيا وزير الدفاع الألماني كييف موسكو المفوضية الأوروبية

مواد متعلقة

اعتقال المشتبه به في اغتيال رئيس برلمان أوكرانيا السابق

الكرملين: الأوروبيون بعرقلون جهود ترامب لتحقيق السلام في أوكرانيا

الأكثر قراءة

العثور على 200 فيديو إباحي داخل هواتف "السنيورة والملك"

بعد واقعة وائل الإبراشي، حكم الشرع في تنازل الأب عن أملاكه لبناته حال حياته

طالبت بقمع مظاهرات داعمة لغزة، من هي المصرية نعمت شفيق مستشارة رئيس وزراء بريطانيا؟

مصدر بالأهلي يكشف حقيقة تحويل زيزو وإمام عاشور للتحقيق

أبرزها القمة، 4 مواجهات نارية تنتظر الزمالك بالدوري الممتاز خلال سبتمبر

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على الراقصة بوسي الملكة

وزير الإسكان يعتذر عن تأخر تسليم شقق الإعلانين العاشر والرابع عشر بسكن لكل المصريين

ليفربول يحسم آخر صفقتين في الانتقالات الصيفية بقيمة 165 مليون إسترليني

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم 1- 9-2025

تعرف على أسعار السكر اليوم في الأسواق

تعرف على سعر الأرز الشعير بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على الأشخاص المختصين بالتبليغ عن ميلاد طفل وفقًا للقانون

المزيد

انفوجراف

ما تريد معرفته عن قرار الحظر الأمريكي لتأشيرات الفلسطينيين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هي شروط صحة الصلاة؟.. أمينة الفتوى تجيب

الإفتاء توضح خطورة التطاول على الصحابة الكرام رضوان الله عليهم

ما حكم دفع أموال الزكاة في بناء المساجد؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads