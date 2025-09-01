وزير الدفاع الألماني ينتقد تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية بشأن أمن أوكرانيا

وجه وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، انتقادا حادا للتصريحات المنسوبة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بشأن الضمانات الأمنية العسكرية لأوكرانيا.

وزير الدفاع الألماني ينتقد تصريحات فون دير لاين بشأن أوكرانيا



وقال بيستوريوس، اليوم الاثنين، إنه يعتقد بقوة أن من الخطأ مناقشة مثل هذه المواضيع قبل الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع كييف أو موسكو.

وأضاف بيستوريوس، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين، خلال زيارة لمصنع أسلحة في بلدة ترويسدورف بالقرب من كولونيا، "بصرف النظر عن حقيقة أن الاتحاد الأوروبي ليس له أي ولاية أو صلاحية فيما يتعلق بنشر قوات، بغض النظر لمصلحة من أو لأي غرض، فإنني سأكون حذرا للغاية بشأن تأكيد مثل هذه الاعتبارات أو التعليق عليها بأي شكل".

وقال وزير الدفاع الألماني إن هناك مداولات جارية حول "ما قد يكون ممكنا، وما قد لا يكون ممكنا، وتحت أي ظروف وتحفظات يمكن تصور شيء من هذا القبيل".

ومع ذلك، قال بيستوريوس إن مناقشة هذا الأمر علنا في الوقت الحالي أمر "خاطئ تماما"، وذلك في توبيخ نادر لفون دير لاين من جانب أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي.

