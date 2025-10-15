الجهاز الفني لمنتخب مصر يسبق بعثة الفراعنة إلى الإمارات

منتخب مصر، كشف مصدر بالجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أن التوأم حسام وإبراهيم حسن ومعهما الطاقم الفني المعاون، سيتوجهون إلى الإمارات يوم 5 نوفمبر المقبل، لحضور مباريات السوبر المصري في العاصمة الإماراتية أبو ظبي في الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر، على أن تلحق بهم بعثة الفراعنة يوم التاسع من الشهر نفسه، حيث تستضيف العاصمة الإماراتية معسكر الفراعنة من 10 الي 18 نوفمبر، والذي يشهد مشاركة المنتخب الوطني في البطولة الآفروآسيوية بمشاركة منتخبات أوزبكستان وإيران والرئيس الأخضر.

منتخب مصر يشارك في البطولة الآفروآسيوية بالامارات

يشارك منتخب مصر في دورة أفروآسيوية ودية، على هامش معسكر الفراعنة في الإمارات الذي يقام في الأجندة الدولية بشهر نوفمبر المقبل، استعدادا لخوض بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وتشهد البطولة الأفروآسيوية مشاركة 4 منتخبات على رأسها منتخب مصر والرأس الأخضر من أفريقيا، ومنتخبي إيران وأوزباكستان من آسيا، والمنتخبات الأربعة تأهلوا بالفعل لمنافسات كأس العالم 2026، وهو ما يجعل البطولة احتكاكا قويا للفراعنة قبل خوض منافسات أمم أفريقيا بالمغرب.

منتخب مصر الأول لكرة القدم، فيتو

تفاصيل مشاركة منتخب مصر في دورة الإمارات

تضمن اتفاقا اتحاد الكرة مع اللجنة المنظمة على أن يواجه منتخب مصر نظيره أوزباكستان، على أن يلتقي المنتخب الإيراني نظيره الرأس الأخضر، ثم يلتقي الفريقان الفائزان في المباراة النهائية، على أن يواجه يخوض الخاسران مباراة لتحديد المركزين الثالث والرابع.

موعد انطلاق معسكر منتخب مصر

ومن المقرر أن يقام معسكر منتخب مصر بدولة الإمارات في الفترة من 10 إلى 18 نوفمبر، يتخلله مباراتين وديتين أمام منتخبين أحدهما أفريقي والآخر آسيوي.

منتخب مصر يتراجع في تصنيف الفيفا

وتراجع منتخب مصر بقيادة المدرب حسام حسن في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الصادر عن شهر سبتمبر مركزا واحدا ليحتل المركز 35 بدلا من المركز 34.

وجاء التراجع رغم تحقيق الفراعنة الفوز على منتخب إثيوبيا والتعادل مع بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.