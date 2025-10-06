محافظ شمال سيناء يشهد احتفالات ذكرى نصر أكتوبر ويشارك في ماراثون رياضي

شهد اللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، اليوم، احتفالات المحافظة بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، وذلك خلال فعالية جماهيرية كبرى أقيمت في الصالة المغطاة بالعريش، بحضور القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية، ومشايخ القبائل والعواقل، وأعضاء المجموعة البرلمانية.

وانطلقت فعاليات الاحتفال بماراثون رياضي مميز شارك فيه المحافظ وعدد من الشباب والرياضيين، حيث بدأ من أمام ديوان عام المحافظة وصولًا إلى الصالة المغطاة، وسط تفاعل وحماس كبير من المشاركين والمواطنين.

وحرص اللواء مجاور على النزول إلى أرضية الصالة في بداية الاحتفال لتحية الحضور من المواطنين ومصافحتهم، تعبيرًا عن تقديره لتفاعلهم ومشاركتهم الوطنية في هذه المناسبة الغالية على قلوب المصريين.

وتضمن الحفل عددًا من الفعاليات الرياضية والفنية، شملت عروضًا حماسية، وفقرات غنائية وطنية، بالإضافة إلى عرض فيلم وثائقي يجسد بطولات الجيش المصري في حرب أكتوبر المجيدة. كما تم خلال الفعالية تكريم عدد من أبطال الحرب من أبناء شمال سيناء، تقديرًا لعطائهم وتضحياتهم في سبيل الوطن.

وفي لفتة وطنية، قام محافظ شمال سيناء بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول في ساحة الشهداء بمدينة العريش، وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء، وسط عزف الموسيقى العسكرية لسلام الشهيد، بمشاركة مدير أمن شمال سيناء، وقائد قطاع تأمين شمال سيناء، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية.

وأكد المحافظ في كلمته بهذه المناسبة، أن السادس من أكتوبر سيظل يومًا خالدًا في ذاكرة الوطن، معربًا عن خالص التهاني لأبناء الشعب المصري عامة، ولأهالي شمال سيناء خاصة، داعيًا الله أن يحفظ مصر وجيشها وشعبها من كل سوء.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن سلسلة من الأنشطة التي تنظمها محافظة شمال سيناء احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر، تأكيدًا على الروح الوطنية والاعتزاز بالتاريخ المشرف للجيش المصري.

