استقبل اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، بمطار العريش الدولي، وزير الخارجية الهولندي ديفيد فان فييل والوفد المرافق له، وذلك في إطار زيارته لمحافظة شمال سيناء.

محافظ شمال سيناء يستقبل وزير الخارجية الهولندي بمطار العريش

ورحب المحافظ بالوزير الهولندي، مؤكدًا على عمق العلاقات بين مصر وهولندا، والتعاون القائم في مجالات متعددة، خاصة ما يتعلق بالجهود الإنسانية ودعم متطلبات سكان شمال سيناء.

ومن المقرر أن يتفقد وزير الخارجية الهولندي معبر رفح البري ومخزن الهلال الأحمر خلال زيارته، كما سيتفقد عدد من المواقع المرتبطة بعمليات نقل وتنسيق المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة، في ظل التعاون الدولي المستمر الذي تقوم به مصر عبر مطار العريش الدولي ومعبر رفح البري.

وأكد محافظ شمال سيناء أن الزيارة تعكس تقدير المجتمع الدولي للدور المصري الكبير في دعم الشعب الفلسطيني، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مشيرًا إلى أن المحافظة تواصل جهودها في استقبال وتنسيق القوافل الإغاثية القادمة من مختلف الدول.

حضر الاستقبال عدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، وممثلو وزارة الخارجية المصرية.

