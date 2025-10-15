هل بفعل فاعل، هالة صدقي تحسم الجدل حول حادث ابنتها

ردت الفنانة هالة صدقي على التصريحات المنسوبة إليها بشأن حادث ابنتها في الشيخ زايد، حيث إن انتشرت تصريحات على لسانها تفيد بأن حادث ابنتها بفعل فاعل.

حادث ابنة هالة صدقي

في هذا السياق، قالت هالة صدقي في تصريح خاص لفيتو: إن التصريحات التي انتشرت على لسانها تفيد بأن الحادث بفعل فاعل لا تمت الواقع بصلة وليس لها أساس.

وأشارت هالة صدقي إلى أن البعض توقع أن الحادث قد يكون بفعل فعل فاعل لا أكثر ولا أقل.

كشفت الفنانة هالة صدقي عن الحالة الصحية لابنتها وأصدقائها عقب حادث التصادم الذي وقع صباح اليوم مع سيارة أخرى بأحد شوارع مدينة الشيخ زايد.

وقالت هالة صدقي لبرنامج “ET بالعربي” إن ابنتها وصديقتها كانوا معا في العربية، موضحة أنها معروف ميعاد خروجها من المنزل، وتابعت: “وبمجرد ما وقفت جت عربية من الخلف وخبطتها ولولا العربية جامدة كانت حالة البنات أسوء من كده بكتير”.

وأوضحت صدقي: “العربية اتقلبت ثلاث مرات، أصيبت إحدى صديقتها بإصابة في الجفن بينما أصيبت الأخرى في الرأس، وبنتي جالها ردود في الرقبة والكتف”.

كدت الفنانة أن الحادث قد تم تأييده ضد مجهول وأنها لم تكن في السيارة وقت وقوع الحادث.

تهشم سيارة الفنانة هالة صدقي

ووقع حادث تصادم بين سيارة الفنانة هالة صدقي، وسيارة ملاكي يقودها مدير شركة بأحد شوارع مدينة الشيخ زايد، نتج عنها تحطم سيارة الفنانة وإصابة سائقها، الذي تم نقله للمستشفى العام، بينما قامت الخدمات المرورية بسحب السيارتين لقسم شرطة الشيخ زايد، لتسيير الحركة المرورية فور تلقي بلاغ بالحادث.

وكشفت التحريات المبدئية التي أجراها رجال الأمن حول الواقعة، أن سائق الفنانة هالة صدقي كان يقود السيارة وأثناء سيره فوجئ باصطدام سيارة به من الخلف عند أحد الدورانات، وأسفر الحادث عن تهشم سيارة الفنانة وإصابة السائق.

