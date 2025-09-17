قررت محكمة جنح العمرانية تأجيل دعوى اتهام الفنانة هالة صدقي لخادمتها بالسب والتشهير وابتزازها للضغط عليها لإعادتها للعمل معها مرة أخرى بعد تركها إلى جلسة 24 سبتمبر الجاري.

دعوى هالة صدقي ضد خادمتها

البداية كانت بتقدم محامي الفنانة هالة صدقي ببلاغ إلى المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة ضد خادمتها السابقة حسنية عبد النبي، حيث اتهمتها الفنانة بالتهديد والابتزاز عن طريق الاتصال التليفوني ببعض المقربين منها للضغط عليها حتى تعود للعمل معها مرة أخرى، وإلا سيتم التشهير بها عن طريق السوشيال ميديا.

كما اتهمتها بالتشهير والسب والقذف عن طريق فيديوهات بثتها المشكو في حقها عن طريق فيس بوك الخاص بها، والسوشيال ميديا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.