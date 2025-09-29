معركة فنية جديدة، أول رد فعل من هالة صدقي على حلقة شاليمار شربتلي

الإثنين 29 سبتمبر 2025
أعلنت الفنانة هالة صدقي عن تقدمها بشكوى رسمية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مؤكدةً تضررها مما ورد على لسان  الفنانة شاليمار شربتلي،  في برنامج  بودكاست، حيث اعتبرت أن الحلقة تضمنت معلومات غير صحيحة.

 حلت “شاليمار شربتلي”  ضيفة على أحد برامج البودكاست، وتطرقت إلى أزمتها مع المخرج عمر زهران، ودور هالة صدقي فيها.

كما هاجمت شاليمار، الفنانة هالة صدقي، تلميحا، دون ذكر اسمها، لتضامنها مع عمر زهران في قضيتهما الأخيرة.

 

وأوضحت هالة صدقي في بيان أنها تكن كامل الاحترام للمؤسسات الإعلامية والفنية، مشيرة إلى أنها ستتوجه إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لتقديم ردودها وتوضيحها الرسمي بشأن ما ورد في الشكوى، إيمانًا منها بمبدأ الشفافية وحرصًا على توضيح الحقائق للرأي العام.

 

كما شددت هالة صدقي على احتفاظها بكافة حقوقها القانونية والإعلامية في مواجهة أي ادعاءات تمس سمعتها أو عملها الفني، معربة عن ثقتها في أن المجلس الأعلى للإعلام سيقوم بدوره الرقابي العادل بما يكفل حفظ حقوق جميع الأطراف.

 

 

 

