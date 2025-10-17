أسعار جواكت الشتاء في سلاسل المحلات التجارية الشهيرة.. تبدأ من 799 جنيهًا.. وهذه أبرز الأنواع المطروحة في السوق

يُشكل فصل الشتاء في مصر فترة مميزة تحمل معها أجواءً مختلفة عن باقي فصول العام، وعلى الرغم من أن البداية الرسمية والفلكية للشتاء تكون في موعد ثابت، إلا أن الإحساس بقدومه قد يسبق ذلك.

فلكيًا، يبدأ فصل الشتاء في مصر، وبقية دول نصف الكرة الشمالي، في يوم الانقلاب الشتوي هذا اليوم يحدث عادة في 21 أو 22 ديسمبر من كل عام.

في هذا التاريخ، تصل الشمس إلى أقصى نقطة ميل لها نحو الجنوب، مما ينتج عنه أقصر نهار وأطول ليل في العام ويستمر فصل الشتاء فلكيًا حتى يوم الاعتدال الربيعي، الذي يصادف عادة في 20 أو 21 مارس.

بداية عرض الملابس الشتويةبالاسواق المصرية

عادةً ما تبدأ واجهات المحلات في مصر بالتحول التدريجي نحو عرض الملابس الشتوية في أواخر شهر أكتوبر وبداية نوفمبر للأسباب الآتية:

المنافسة: لضمان جذب العملاء الأوائل الذين يفضلون التسوق مبكرًا وتجنب الازدحام. إثارة الاهتمام: خلق حالة من الترقب والرغبة لدى المستهلكين للمجموعات الجديدة. إدارة المخزون: منح المحلات وقتًا كافيًا لعرض جميع الموديلات والأحجام قبل ذروة الطلب.

ومع قدوم فصل الشتاء، تشهد محلات الملابس في وسط البلد، وتحديدًا البراندات المعروفة، ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار، مما يثير تساؤلات المستهلكين حول مدى قدرتهم على مواكبة هذه الموجة من الزيادات.

قمنا بجولة استكشافية في عدد من هذه المحلات لرصد أسعار قطع الملابس الشتوية الأساسية.

إكسسوارات الرأس والرقبة: دفء باهظ الثمن

تُعد "الطاقية الشتوية" من الإكسسوارات التي لا غنى عنها في البرد القارس تبدأ أسعارها في البراندات من 199 جنيهًا، لتتدرج صعودًا إلى 250 جنيهًا و350 جنيهًا. أما "قبعة الصوف" (الكاب) فتصل إلى 400 جنيه.

أما "السكارف الشتوي"، وهو قطعة إضافية لإضفاء الدفء والأناقة، فتبدأ أسعاره من 399 جنيهًا، لتصل الأنواع الثقيلة منه إلى 599 جنيهًا. ولعشاق الموضة، هناك "السكارف التايجر" الذي يبلغ سعره 799 جنيهًا، مما يجعله خيارًا مكلفًا للبعض.

الجواكت والمعاطف: استثمار ضروري ولكن باهظ

تُعتبر الجواكت والمعاطف هي الحصن الأول ضد برد الشتاء، وتختلف أسعارها بشكل كبير حسب الخامات والتصميم.

جاكيت البدلة: يتوفر بسعر 799 جنيهًا ، وهو سعر معقول نسبيًا مقارنة ببعض القطع الأخرى.

يتوفر بسعر ، وهو سعر معقول نسبيًا مقارنة ببعض القطع الأخرى. جاكيت البامب الكت: يرتفع سعره إلى 1299 جنيهًا ، وهو خيار شائع للتدفئة العملية.

يرتفع سعره إلى ، وهو خيار شائع للتدفئة العملية. الجيليه الصوف: خيار أنيق وعملي، بسعر 699 جنيهًا .

خيار أنيق وعملي، بسعر . جاكيت الجلد: قطعة كلاسيكية وأنيقة، ولكنها باهظة الثمن حيث يصل سعرها إلى 1999 جنيهًا .

قطعة كلاسيكية وأنيقة، ولكنها باهظة الثمن حيث يصل سعرها إلى . جاكيت الصوف: تتراوح أسعاره بين 999 جنيهًا لبعض الموديلات و 2489 جنيهًا للموديلات الفاخرة.

تتراوح أسعاره بين لبعض الموديلات و للموديلات الفاخرة. جاكيت طويل (كوت): الأطول والأكثر دفئًا، ويصل سعره إلى 2499 جنيهًا ، مما يجعله من أغلى القطع.

الأطول والأكثر دفئًا، ويصل سعره إلى ، مما يجعله من أغلى القطع. جاكيت سواريه: للمناسبات الخاصة، بسعر 1699 جنيهًا.

الكنزات والقمصان: الدفء اليومي بأسعار متنوعة

تتعدد الخيارات في الكنزات والقمصان الشتوية لتناسب الأذواق والميزانيات المختلفة.

القميص الصوف: بسعر 1299 جنيهًا .

بسعر . السويت شيرت: خيار شبابي وعملي، يتوفر بسعر 799 جنيهًا ، وهناك موديلات أخرى تبدأ من 549 جنيهًا و 599 جنيهًا .

خيار شبابي وعملي، يتوفر بسعر ، وهناك موديلات أخرى تبدأ من و . كارديجان الصوف: يبلغ سعره 899 جنيهًا .

يبلغ سعره . البلوفر: يتوفر بسعر 899 جنيهًا ، وهناك بلوفرات "نك طويل" من الصوف بسعر 799 جنيهًا و 899 جنيهًا .

يتوفر بسعر ، وهناك بلوفرات "نك طويل" من الصوف بسعر و . قميص كاروهات صوف: خيار عصري وأنيق، بسعر 1099 جنيهًا .

خيار عصري وأنيق، بسعر . القميص الرجالي: يبدأ من 549 جنيهًا.

البنطلونات: لمسة من الدفء والأناقة

أما عن البنطلونات، فتتوفر البنطلونات الخريفية التي تبدأ أسعارها من 799 جنيهًا، وهي خيار جيد لمواجهة الأيام الباردة.

هذا الارتفاع في الأسعار يمكن أن يُعزى إلى عدة عوامل، منها ارتفاع تكاليف الإنتاج والشحن، وتقلبات أسعار العملات، بالإضافة إلى هامش الربح الكبير الذي تسعى إليه هذه البراندات.

