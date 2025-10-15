بعد تأهل 48 منتخبا، كم مقعدا باقيا للفرق المشاركة في كأس العالم؟

تأهل 28 منتخبًا، رسميًا، نهائيات كأس العالم 2026 المقررة إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية، والمكسيك، وكندا، بعد نهاية التوقف الدولي في شهر أكتوبر الحالي.

وما زال هناك 20 مقعدًا سيتم حسمها من خلال التوقف الدولي المقبل، في نوفمبر، والملحق الأوروبي، والملحق العالمي المقرر في شهر مارس 2026.

وبلغت 9 منتخبات أفريقية، و8 منتخبات من آسيا، و6 منتخبات من أمريكا الجنوبية، و3 منتخبات من أمريكا الشمالية، ومنتخب من أوقيانوسيا، ومنتخب من أوروبا، نهائيات كأس العالم 2026 بشكل رسمي.

ويتبقى 15 مقعدًا عن قارة أوروبا، و3 عن أمريكا الشمالية، ومقعدان عن الملحق العالمي.



وتتوزع المقاعد 15 عن قارة أوروبا بين 11 مقعدًا مباشرًا لمتصدري المجموعات 11 متبقية، و4 مقاعد عن الملحق الأوروبي الذي يجرى، في شهر مارس المقبل، بين 16 منتخبًا موزعة بين 12 منتخبًا احتل المركز الثاني في مجموعات التصفيات، وأفضل 4 منتخبات تصدرت مجموعاتها في دوري الأمم الأوروبية، ولم تتأهل مباشرة أو للملحق في المركز الثاني.



المنتخبات المتأهلة لنهائيات كاس العالم 2026 رسميًا

أفريقيا: المغرب، وتونس، ومصر، والجزائر، وغانا، والرأس الأخضر، وجنوب أفريقيا، والسنغال، والكوت ديفوار.

آسيا: اليابان، وكوريا الجنوبية، وأوزبكستان، وأستراليا، وإيران، والأردن، وقطر، والسعودية.

أمريكا الجنوبية: الأرجنتين، والبرازيل، والأوروجواي، والباراجواي، والإكوادور، وكولومبيا.

أمريكا الشمالية: البلدان المنظمة: الولايات المتحدة الأمريكية، والمكسيك، وكندا.

أوقيانوسيا: نيوزيلندا.

أوروبا: إنجلترا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.