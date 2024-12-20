دقت أبواب فصل الشتاء، يبدأ غدا ويستمر ثلاثة شهور.. البحوث الفلكية تكشف عن أقصر نهار في 2024.. والأرصاد: يناير أبرد شهور السنة والعام الماضي كان أكثر دفئا

يبدأ الشتاء رسميا غدا السبت 21 ديسمبر، وهو موعد الانقلاب الشتوي فلكيا، حيث يحدث الانقلاب الشتوي عندما يميل القطب الجنوبي للأرض نحو الشمس، فتكون أشعتها عمودية تماما على مدار الجدي، أي عند خط عرض 23.44 درجة جنوبا.

تادرس: ظل الإنسان أطول ما يكون 21 ديسمبر

وقال أشرف تادرس، أستاذ علم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، أن هذا اليوم هو ذروة فصل الشتاء فلكيا في النصف الشمالي للكرة الأرضية وفي نفس الوقت هو ذروة فصل الصيف فلكيا في النصف الجنوبي للكرة الأرضية.

وأشار إلى أن ذروة فصل الشتاء لا يعنى بالضرورة أنه أبرد يوم في السنة لأن برودة وسخونة الجو تتعلق بأمور الطقس داخل الغلاف الجوي وله عوامل كثيرة تدخل في نطاق عمل الهيئة العامة للأرصاد الجوية أما فلكيا فالأمر يتعلق فقط بحركة الأرض في المدار.

كما تبلغ الشمس أدنى ارتفاع لها فوق الأفق وقت الظهيرة عند عبورها خط الزوال ويكون ظل الإنسان على الأرض في هذا الوقت أطول ما يمكن

موعد أقصر نهار في العام

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ علم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، أن يوم الانقلاب الشتوى 21 ديسمبر هو موعد أقصر نهار فى العام والذى يصل إلى 10 ساعات.

وقال تادرس إن طول الليل في هذا اليوم يصل إلى 14 ساعة تقريبا، موضحا أن يوم 21 ديسمبر هو ذروة الشتاء يمثل أقصى ميل لمحور دوران الأرض في مدارها حول الشمس، علما بأن الأرض تكون أقرب نسبيا إلى الشمس في الشتاء عنها في الصيف ذلك.

كما أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الاعلامى بهيئة الأرصاد الجوية أن فصل الشتاء يبدأ فلكيا غدا وتتسم بانخفاض ملحوظ في قيم درجات الحرارة وتساقط للأمطار.

وأوضحت أنه خلال فصل الشتاء تتأثر البلاد بمنخفض جوى أعلى البحر المتوسط أو المنخفض القبرصى ومع تزامنهما مع منخفض فى طبقات الجو العليا تتعرض البلاد لحالات من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.

وأضافت غانم فى تصريحات خاصة لفيتو، أن خلال فصل الشتاء نتأثر بالمرتفع السيبرى والذى يتسبب فى انخفاض درجات الحرارة لقدوم كتل هوائية قادمة من شرق أوروبا والتى تكون شديدة البرودة.

وأشارت إلى أنه خلال الشتاء تتكون موجات الصقيع خاصة فى سيناء والوادى الجديد وشمال الصعيد والصحراء الغربية وقد تسجل درجات الحرارة تحت الصفر وتتكون الثلوج على قمم جبال سيناء وسانت كاترين وموسى.

غانم: هذا الشتاء لن يكون دافئا كشتاء العام الماضى

وأشارت غانم إلى أن هذا الشتاء لن يكون دافئا كشتاء العام الماضى والذى اتسم بالدفء لتأثرنا بظاهرة النينيو، مؤكدة أن هذا الشتاء سيحمل أيام تكون درجات الحرارة أقل او أعلى من المعدلات الطبيعية وسيتضمن حالات من عدم الاستقرار والتى ستتوقف على قوة المنخفض والتوزيعات الضغطية.

ولفتت غانم إلى أن ذروة انخفاض درجات الحرارة تكون فى شهرين يناير وفبراير.

وأكد دكتور محمود شاهين رئيس غرفة التحاليل والتنبؤات الجوية لفيتو، أن موسم فصل الشتاء يبدأ الغد ويستمر لمدة ثلاثة شهور وهو موسم انخفاض درجات الحرارة خاصة فى النصف الأول من شهر يناير والذى يعد أبرد شهور العام وذلك فى فترات الليل والصباح الباكر.

حالة الطقس ودرجات الحرارة أول أيام الشتاء

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وذلك غدا بالتزامن مع أول ايام الشتاء.

وتسقط الأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

ويكون هناك نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا السبت بالتزامن مع اول أيام الشتاء حيث يسود طقس مائلا للبرودة على شمال البلاد والسواحل الشمالية وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس نهارا، حيث يسود طقس مائلا للبرودة على شمال البلاد والوجه البحرى، وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء و على جنوب الصعيد وشديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد.

وتكون حالة البحر الأبيض المتوسط معتدل إلى مضطرب ويصل ارتفاع الأمواج من 1.5:2.5 متر.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية فى نشرة طقس الغد أن حالة البحر الأحمر تكون معتدل ويصل ارتفاع الأمواج من 1.5:2.25 متر.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 20

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 20

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 21

بنها: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 20

الإسكندرية:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 21

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 20

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 20

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 19

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 01 ودرجة الحرارة العظمى 15

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 21

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 21

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 21

السويس: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 20

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 24

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 25

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 07 ودرجة الحرارة العظمى 20

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 06 ودرجة الحرارة العظمى 21

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 06 ودرجة الحرارة العظمى 20

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 05 ودرجة الحرارة العظمى 20

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 07 ودرجة الحرارة العظمى 22

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 23

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 24

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