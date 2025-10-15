الأربعاء 15 أكتوبر 2025
منتخب المغرب يفوز على الكونغو بهدف ويحقق العلامة الكاملة في تصفيات كأس العالم 2026

تصفيات كأس العالم، حقق منتخب المغرب فوزًا مستحقًّا أمام جمهورية الكونغو، بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع الفريقين، ضمن منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، في مواجهة تحصيل حاصل، بعد تأهل «أسود الأطلسي» للمونديال.

سجل هدف الفوز لمنتخب المغرب اللاعب يوسف النصيري في الدقيقة 63.

بهذا الفوز حقق أسود الأطلسي العلامة الكاملة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، بعدما حقق الفوز في جميع مبارياته الثمانية في التصفيات، ليصل إلى النقطة 24.

جدير بالذكر أن منتخب إريتيريا كان قد أعلن انسحابه من التصفيات بهذه المجموعة ليلعب كل فريق 8 مباريات فقط بدلًا من 10 مباريات.

أعلن وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب تشكيل فريقه أمام نظيره جمهورية الكونغو وجاء كالتالي:

 

تشكيل منتخب المغرب المتوقع ضد الكونغو في تصفيات المونديال

 يدخل منتخب المغرب مباراته أمام جمهورية الكونغو بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، ونايف أكرد، جواد يميق، سفيان الكرواني.

خط الوسط: نائل العيناوي، وإسماعيل صيباري، وإلياس بن صغير.

خط الهجوم: إبراهيم دياز، وحمزة إكمان، وعبد الصمد الزلزولي.

 

موعد مباراة المغرب والكونغو والقنوات الناقلة

وانطلقت مباراة المغرب ضد الكونغو، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المغرب، العاشرة ليلًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، وتنقلها قناة الرياضية المغربية.

ودخل منتخب المغرب هذه المباراة بمعنويات مرتفعة، ساعيًا إلى تمديد سلسلة انتصاراته التاريخية، وتعزيز الرقم القياسي الذي بلغ 15 فوزًا متتاليًا، وهو رقم عالمي مشترك مع منتخبي إسبانيا وألمانيا.

 

المغرب يتأهل رسميا للمونديال

وكان المنتخب المغربي، قد ضمن تأهله رسميًّا إلى نهائيات المونديال، بعد فوزه العريض على النيجر بخماسية نظيفة، ما يجعل مواجهة الكونغو شكلية من حيث النتيجة، لكنها مهمة على مستوى الأداء والاستمرارية في تحقيق الأرقام المميزة.

