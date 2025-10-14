حكيمي وإبراهيم دياز يقودان منتخب المغرب أمام الكونغو بتصفيات كأس العالم

تصفيات كأس العالم، أعلن وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب تشكيل فريقه أمام نظيره جمهورية الكونغو، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، في مواجهة تحصيل حاصل، بعد تأهل «أسود الأطلس» للمونديال.

تشكيل منتخب المغرب المتوقع ضد الكونغو في تصفيات المونديال

يدخل منتخب المغرب مباراته أمام جمهورية الكونغو بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: أشرف حكيمي، ونايف أكرد، جواد يميق، سفيان الكرواني.

خط الوسط: نائل العيناوي، وإسماعيل صيباري، وإلياس بن صغير.

خط الهجوم: إبراهيم دياز، وحمزة إكمان، وعبد الصمد الزلزولي.

موعد مباراة المغرب والكونغو والقنوات الناقلة

وتنطلق مباراة المغرب ضد الكونغو، عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المغرب، العاشرة ليلا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، على قناة الرياضية المغربية.

ويدخل المغرب هذه المباراة بمعنويات مرتفعة، ساعيا إلى تمديد سلسلة انتصاراته التاريخية، وتعزيز الرقم القياسي الذي بلغ 15 فوزًا متتاليًا، وهو رقم عالمي مشترك مع منتخبي إسبانيا وألمانيا.

وكان المنتخب المغربي، قد ضمن تأهله رسميا إلى نهائيات المونديال، بعد فوزه العريض على النيجر بخماسية نظيفة، ما يجعل مواجهة الكونغو شكلية من حيث النتيجة، لكنها مهمة على مستوى الأداء والاستمرارية في تحقيق الأرقام المميزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.