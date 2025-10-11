السبت 11 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

5 منتخبات تنتظر حسم التأهل في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم

كأس العالم
كأس العالم

تقترب تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 من خط النهاية، حيث لم يتبق سوى خمس بطاقات تأهل مباشرة قبل ختام المرحلة الحاسمة، المقرر إجراؤها بين 12 و14 أكتوبر الجاري.

5 منتخبات تنتظر التأهل للمونديال 

وضمنت منتخبات المغرب وتونس ومصر والجزائر تأهلها رسميًا إلى المونديال، بينما لا يزال الصراع محتدمًا في عدد من المجموعات على المقاعد الخمسة المتبقية.

في المجموعة الثانية، يتنافس منتخبا السنغال وجمهورية الكونغو الديمقراطية على الصدارة، بينما تشهد المجموعة الثالثة سباقًا مثيرًا بين جنوب أفريقيا وبنين ورواندا. أما في المجموعة الرابعة، فيسعى منتخب الرأس الأخضر لكتابة التاريخ بالتأهل للمرة الأولى، في ظل مطاردة قوية من الكاميرون.

وتشهد المجموعة السادسة مواجهة مباشرة بين كوت ديفوار والغابون لحسم بطاقة التأهل، فيما تبقى غانا الأقرب لانتزاع صدارة المجموعة التاسعة بعد سلسلة من النتائج الإيجابية.

ومن المنتظر أن تحسم الجولة العاشرة هوية المنتخبات الخمسة المتبقية التي ستكمل عقد المتأهلين الأفارقة إلى كأس العالم 2026، في واحدة من أكثر التصفيات إثارة في السنوات الأخيرة.

