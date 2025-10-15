إسرائيل تتسلم رفات 4 محتجزين من غزة

أعلنت السلطات الإسرائيلية أنها تسلمت رفات أربعة محتجزين كانوا داخل قطاع غزة، وذلك بعد عملية تسليم تمت بواسطة اللجنة الدولية لـ الصليب الأحمر وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، إن الصليب الأحمر تسلم رفات 4 محتجزين إسرائيليين، وذلك بعد ساعات من ربط إسرائيل فتح معبر رفح باستعادة المزيد من رفات المحتجزين.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قررت، في وقت سابق الثلاثاء، عدم إعادة فتح معبر رفح، الأربعاء، بموجب اتفاق إنهاء حرب غزة، وتقليص المساعدات الإنسانية للقطاع، بحجة "عدم تسليم حماس رفات بقية المحتجزين الإسرائيليين الذين قتلتهم غارات الجيش الإسرائيلي على القطاع الفلسطيني، وفق "تايمز أوف إٍسرائيل".

وأفاد مسؤول مشارك في عملية تسليم رفات المحتجزين الإسرائيليين، في وقت سابق، بأن حركة حماس أبلغت الوسطاء بنيّتها بدء نقل رفات 4 محتجزين، الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بالتوقيت المحلي لمدينة غزة (19:00 بتوقيت جرينتش)، وفق رويترز.

إقرار إسرائيلي

وقال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، قبل إتمام العملية، إن ثمة احتمال حتى الآن أن تعيد حركة "حماس"، اليوم أو الليلة، جثامين لمحتجزين إسرائيليين.

ونقل مراسل موقع "أكسيوس" عن المسؤول قوله: "نرى أن حماس أكثر سعيًا في الساعات الأخيرة من أجل ذلك".

وأشار المسؤول إلى أن إسرائيل أوضحت لحركة "حماس" عن طريق الوسطاء أنها ترى أن إعادة الجثامين جزء جوهري لا يتجزأ من اتفاق إنهاء حرب غزة، وأكدت أنها تطالب الحركة ببذل قصارى جهدها لتحديد مواقع الجثامين المفقودة.

جزء من تنفيذ اتفاق غزة

ويأتي هذا التطور في إطار تنفيذ البنود الإنسانية من اتفاق غزة، والتي تشمل إعادة جثامين المحتجزين ضمن جهود الوسطاء الدوليين لضمان التزام الطرفين بالاتفاق.

متابعة من جيش الاحتلال والشاباك

وأوضحت مصادر أمنية أن قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الشاباك أشرفت على عملية الاستلام، حيث تم نقل الجثامين إلى إسرائيل لإجراء الفحوص الطبية وتأكيد الهوية.

و أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستتابع عن كثب ما إذا كانت حركة حماس تفي بتعهداتها في اتفاق غزة، مشددًا على أن تنفيذ كافة بنود الاتفاق يشكل شرطًا لاستمرار المساعدات والتهدئة الإنسانية.

وأوضح ترامب أن الجانب الأمريكي سيعتمد على التقارير الميدانية للوسطاء الدوليين والمبعوثين، لتحديد ما إذا كان الطرف الفلسطيني ملتزمًا بشكل كامل بملفات الرهائن وجثامين القتلى والإجراءات الإنسانية.

