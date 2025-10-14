الأربعاء 15 أكتوبر 2025
جيش الاحتلال: الصليب الأحمر تسلّم جثامين 4 رهائن من غزة

 أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تسلّمت جثامين أربعة رهائن كانوا محتجزين داخل قطاع غزة، موضحًا أن العملية تمت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية والوسطاء الدوليين.

نقل الجثامين داخل القطاع

وأوضح الجيش في بيانه أن الجثامين الآن في طريقها إلى قوة مشتركة من الجيش وجهاز الشاباك داخل قطاع غزة، تمهيدًا لنقلها إلى الجانب الإسرائيلي لاستكمال إجراءات الفحص والتعرف.

جزء من تنفيذ اتفاق غزة

ويُعدّ هذا التطور خطوة جديدة ضمن تنفيذ بنود اتفاق غزة الذي ينص على إعادة جثامين المحتجزين، وسط متابعة دقيقة من قبل الوسطاء الدوليين لضمان الالتزام الكامل ببنود الاتفاق.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستتابع عن كثب ما إذا كانت حركة حماس تفي بتعهداتها في اتفاق غزة، مشددًا على أن تنفيذ كافة بنود الاتفاق يشكل شرطًا لاستمرار المساعدات والتهدئة الإنسانية.

ترامب: نراقب إلتزام حماس باتفاق غزة

 وأوضح ترامب أن الجانب الأمريكي سيعتمد على التقارير الميدانية للوسطاء الدوليين والمبعوثين، لتحديد ما إذا كان الطرف الفلسطيني ملتزمًا بشكل كامل بملفات الرهائن وجثامين القتلى والإجراءات الإنسانية.

