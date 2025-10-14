ترامب: سنراقب التزام حماس بتعهداتها في اتفاق غزة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستتابع عن كثب ما إذا كانت حركة حماس تفي بتعهداتها في اتفاق غزة، مشددًا على أن تنفيذ كافة بنود الاتفاق يشكل شرطًا لاستمرار المساعدات والتهدئة الإنسانية.

ترامب: نراقب إلتزام حماس باتفاق غزة

وأوضح ترامب أن الجانب الأمريكي سيعتمد على التقارير الميدانية للوسطاء الدوليين والمبعوثين، لتحديد ما إذا كان الطرف الفلسطيني ملتزمًا بشكل كامل بملفات الرهائن وجثامين القتلى والإجراءات الإنسانية.

تصريحات الرئيس الأمريكي تعكس حرص واشنطن على الربط بين الالتزام بالاتفاق واستمرار المساعدات الإنسانية، مع توجيه رسالة واضحة لكل الأطراف بأن المتابعة الدقيقة ستستمر حتى استكمال كافة البنود.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن جميع الرهائن الأحياء الذين كانوا محتجزين في غزة عادوا إلى الولايات المتحدة، مؤكدًا أنهم في أفضل حال صحي ونفسي ممكن بعد العملية الأخيرة.

ملف اتفاق غزة لم يغلق بعد

وشدد ترامب على أن المهمة لم تنته بعد، مشيرًا إلى أن جثامين الرهائن الإسرائيليين لم تُعد بعد كما تم الاتفاق عليه مع الأطراف المعنية، وهو ما يشكل أحد البنود الأساسية في اتفاق التهدئة بين إسرائيل وحماس.

متابعة مستمرة لاتفاق غزة



وأوضح الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة تتابع عن كثب تنفيذ كافة مراحل الاتفاق، داعيًا إلى استكمال تسليم الجثامين فورًا لضمان استمرار التعاون بين الأطراف والحفاظ على المسار السياسي والإنساني المتفق عليه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.