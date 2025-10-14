ما حقيقة وجود أزمة في تأشيرات سفر بعثة الفريق إلي بوروندي؟

كشفت قناة النادي الأهلي حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية، بشأن وجود أزمة تتعلق بتأشيرات سفر الجهاز الفني ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم إلى بوروندي، استعدادا لمواجهة فريق إيجل نوار في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وأكدت القناة أن كافة الإجراءات الخاصة بالسفر تسير بشكل طبيعي، مشيرة إلى أن تأشيرة الدخول إلى بوروندي يتم استخراجها فور الوصول إلى مطار هناك.

وشددت قناة الأهلي على أن بعثة الفريق لا تواجه أي عقبات في تأشيره السفر، في ظل التنسيق الكامل بين إدارة النادي وسفارة مصر في بوروندي لتأمين جميع الترتيبات الخاصة بالرحلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة إيجل نوار البورندي في ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار

وأكد نادي إيجل نوار البوروندي عبر حساباته الرسمية، أن اللقاء سيقام في الرابعة عصر يوم السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري، على ملعب إنتواري بالعاصمة بوجمبورا.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الأهلي إلى بوروندي يوم 16 أكتوبر، برئاسة محمد شوقي، عضو مجلس إدارة النادي، على متن طائرة خاصة لتجنب الإرهاق وضمان أفضل استعداد ممكن قبل المواجهة المرتقبة.

تشهد تلك المباراة الظهور الرسمي الأول للمدير الفني الدنماركي ييس توروب، الذي تولى مؤخرا القيادة الفنية للفريق بعقد يمتد لعامين ونصف.

وتأهل فريق إيجل نوار إلى دور الـ32 بعد تخطي نظيره فريق أساس تيليكوم الجيبوتي في مجموع لقائي الذهاب والعودة بالدور التمهيدي الأول.

