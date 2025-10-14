الأربعاء 15 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تحرير 131 مخالفة خلال حملة لمراقبة الأغذية بالإسماعيلية (صور)

جانب من الحملات،
جانب من الحملات، فيتو

 شنت إدارة مراقبة الأغذية التابعة لمديرية الصحة في محافظة الإسماعيلية، تحت إشراف الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، حملة على بعض المنشآت الغذائية بمدينة الإسماعيلية؛ للتأكد من صلاحية الأغذية المتداولة بالأسواق للاستهلاك الآدمي. 

نائب محافظ الإسماعيلية ووكيل الرقابة الإدارية يشهدان ندوة “مكافحة الفساد”

الكشف على 1131 شخصا خلال قافلة طبية بقرية الرياح بالإسماعيلية (صور)

جاء ذلك وفقًا لتكليفات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان وتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، باستمرار الحملات على المنشآت الغذائية؛ حرصًا على سلامة المواطنين وضمان جودة المنتجات المتداولة.
 

جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو

الأماكن المستهدفة من الحملة 

 وأشارت الدكتورة مي سامي مدير إدارة الطب الوقائي، إلى قيام مراقبي مكتب الأغذية بديوان مديرية الصحة والإدارات الصحية بالمرور الميداني على ٨٠ منشأة غذائية على مستوى المحافظة وتشمل محال بقالة، سوبر ماركت، مطاعم، أسواق، تم خلالها سحب ٢٠ عينة غذائية وإرسالها للمعمل للتأكد من سلامتها.  

جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو

نتائج الحملة على المنشآت الغذائية 

وأسفرت الحملة عن إعدام ١١٥ كيلو أغذية و٤٠ لتر سوائل منتهية الصلاحية، وتحرير ١٣١ محضر مخالفات تنوعت بين ٥٤ محضر عدم وجود شهادة صحية، و٧٧ محضرا لعدم نظافة المنشأة، والتوصية بالغلق الإداري لعدد ٦ منشآت لعدم وجود رخصة ووجود خطر داهم على الصحة العامة. 

جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو

وأكدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، على استمرار الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية على مستوى المحافظة؛ للتأكد من سلامة الغذاء حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، وإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومراجعة ما يتم تقديمه للمواطنين وتطهير الأسواق من السلع المنتهية الصلاحية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية صحة الاسماعيلية الرقابة الغذائية مدينة الاسماعيلية حملات على المنشآت الغذائية

مواد متعلقة

نائب محافظ الإسماعيلية ووكيل الرقابة الإدارية يشهدان ندوة “مكافحة الفساد”

استرداد 35 فدانا من أراضي الدولة بالقنطرة غرب في الإسماعيلية

مدير الرعاية الصحية بالإسماعيلية يستطلع آراء المواطنين حول الخدمات الطبية بمستشفى فايد

إزالة 47 حالة تعد بالقنطرة غرب الإسماعيلية (صور)

الأكثر قراءة

لماذا تتسارع الشيخوخة بشكل مفاجئ في سن الـ44؟ وهل حقنة إيناس الدغيدي هي الحل؟

قبل ساعات من أولى جلسات محاكمتها، اعتراف مثير للراقصة ليندا عن فيديوهات الحفلات الخاصة

سعر السمك اليوم، البلطي يصالح المصريين بانخفاض كبير وارتفاع 4 أصناف منها المكرونة

ارتدوا الجواكت، تحذير شديد من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس اليوم

سعر الفاكهة اليوم، الرمان على خطى المانجو وانخفاض مفاجئ في العنب

سأتصل بإنفانتينو وهينفذ، ترامب يعتزم نقل مباريات كأس العالم من مدينة مكتظة بالسكان

ثمن سيارة فارهة، حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل في مصر (صور)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 15 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء

سعر القصدير في البورصات العالمية الإثنين

سعر السكر في السوق المحلية اليوم

المزيد

انفوجراف

أرقام مواجهات السعودية ضد العراق في جميع البطولات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 15 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 15 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 15 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية