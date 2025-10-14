تحرير 131 مخالفة خلال حملة لمراقبة الأغذية بالإسماعيلية (صور)

شنت إدارة مراقبة الأغذية التابعة لمديرية الصحة في محافظة الإسماعيلية، تحت إشراف الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، حملة على بعض المنشآت الغذائية بمدينة الإسماعيلية؛ للتأكد من صلاحية الأغذية المتداولة بالأسواق للاستهلاك الآدمي.

جاء ذلك وفقًا لتكليفات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان وتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، باستمرار الحملات على المنشآت الغذائية؛ حرصًا على سلامة المواطنين وضمان جودة المنتجات المتداولة.



جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

الأماكن المستهدفة من الحملة

وأشارت الدكتورة مي سامي مدير إدارة الطب الوقائي، إلى قيام مراقبي مكتب الأغذية بديوان مديرية الصحة والإدارات الصحية بالمرور الميداني على ٨٠ منشأة غذائية على مستوى المحافظة وتشمل محال بقالة، سوبر ماركت، مطاعم، أسواق، تم خلالها سحب ٢٠ عينة غذائية وإرسالها للمعمل للتأكد من سلامتها.

جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

نتائج الحملة على المنشآت الغذائية

وأسفرت الحملة عن إعدام ١١٥ كيلو أغذية و٤٠ لتر سوائل منتهية الصلاحية، وتحرير ١٣١ محضر مخالفات تنوعت بين ٥٤ محضر عدم وجود شهادة صحية، و٧٧ محضرا لعدم نظافة المنشأة، والتوصية بالغلق الإداري لعدد ٦ منشآت لعدم وجود رخصة ووجود خطر داهم على الصحة العامة.

جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

وأكدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، على استمرار الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية على مستوى المحافظة؛ للتأكد من سلامة الغذاء حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، وإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومراجعة ما يتم تقديمه للمواطنين وتطهير الأسواق من السلع المنتهية الصلاحية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.