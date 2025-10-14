الكشف على 1131 شخصا خلال قافلة طبية بقرية الرياح بالإسماعيلية (صور)

تابعت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، سير العمل بالقافلة الطبية المقامة بقرية الرياح يرافقها الدكتور السيد سليمان مدير إدارة القنطرة غرب الصحية، دكتورة بثينة بركات منسق القوافل العلاجية.

متابعة عمل الفرق الطبية

والتقت وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية مع فريق الطاقم الطبي، واطمأنت من المواطنين المترددين على انتظام وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين من خلال العيادات التخصصية بالقافلة.

جانب من أعمال القافلة، فيتو

وأقيمت القافلة الطبية على مدار يومين بقرية الرياح التابعة لإدارة القنطرة غرب الصحية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"؛ للكشف على المواطنين وتقديم العلاج لهم بالمجان.

عدد المنتفعين من تخصصات القافلة

وأشارت وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية إلى أن القافلة الطبية استقبلت ٥٢٨ مواطن خلال يومها الأول، و٦٠٣ مواطن خلال يومها الثاني، وذلك من خلال ٨ عيادات تخصصية [الباطنة، نسا، أطفال، رمد، جلدية، تنظيم أسرة، مسالك،أسنان]، بالإضافة إلى خدمات الأشعة، الفحوصات المعملية، التثقيف الصحي، وصرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية اللازمة لجميع التخصصات الموجودة بالقافلة، كما تم عمل تحويلات لعدد من الحالات لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية بمستشفيات وزارة الصحة والسكان.

وأوضحت الدكتورة بثينة بركات منسق القوافل أن التردد على القافلة كان على جميع التخصصات الطبية، حيث استقبلت عدد ٢٥٨ مواطنًا بعيادة الباطنة، وعدد ٤٣ سيدةً بعيادة النساء، أما عيادة تنظيم الأسرة استقبلت ٤٢ سيدة، بالإضافة إلى استقبال عدد ٣٢٥ حالةً بعيادة الأطفال، بينما استقبلت عدد ٧٧ حالة بعيادة الأسنان، أما عيادة الرمد استقبلت ٨٤ مواطن، وعيادة الجلدية استقبلت ١٠٩ مواطن، وأخيرًا عيادة المسالك استقبلت ٥٨ مواطن، فضلًا عن خدمات الفحص المبكر للأمراض المزمنة ووحدة الأشعة، كما تم صرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية مجانًا فضلًا عن ندوات التوعية والتثقيف الصحي للمترددين.

جاء ذلك بناءً على تكليفات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بضرورة الاهتمام بصحة المواطن الإسماعيلي خاصة في المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجًا.

