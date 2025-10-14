الأربعاء 15 أكتوبر 2025
تصفيات كأس العالم، رونالدو وسيلفا يقودان هجوم منتخب البرتغال أمام المجر

منتخب البرتغال، فيتو
منتخب البرتغال، فيتو

أعلن روبرتو مارتينيز، المدير الفني لـ منتخب البرتغال، التشكيل الرسمي لفريقه استعدادًا لمواجهة المجر، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في كندا والولايات المتحدة والمكسيك.

ويستضيف ملعب «جوزيه ألفالادي» بالعاصمة لشبونة مواجهة المنتخبين، في لقاء مرتقب يسعى خلاله رفقاء النجم كريستيانو رونالدو لمواصلة نتائجهم الإيجابية في مشوار التصفيات.

تشكيل منتخب البرتغال أمام المجر

وجاء تشكيل منتخب البرتغال على النحو التالي:

حراسة المرمى: ديوجو كوستا

خط الدفاع: نيلسون سيميدو – روبين دياز – ريناتو فيجا – نونو مينديش

خط الوسط: روبين نيفيز – برونو فيرنانديز – فيتينيا

خط الهجوم: برناردو سيلفا – كريستيانو رونالدو – بيدرو نيتو

البرتغال يملك أفضلية تاريخية أمام المجر

ويملك البرتغال أفضلية في تاريخ المواجهات إذا التقي برازيل أوروبا مع المجر في عدد 15 مباراة بجميع البطولات وحقق البرتغال الفوز في 11 مباراة وحسم التعادل 4 مواجهات دون خسارة.

وأحرز البرتغال 36 هدفا فيما استقبل مرماهم 12 هدفا، ويعد كريستيانو رونالدو هداف مباريات البرتغال أمام المجر بـ 7 أهداف.

الجريدة الرسمية