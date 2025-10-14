نتنياهو: الإفراج عن جثامين المختطفين القتلى خلال الساعات المقبلة

أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم، أن جثامين المختطفين القتلى في غزة ستُفرج عنها خلال الساعات المقبلة، في خطوة يُنظر إليها على أنها جزء أساسي من تنفيذ اتفاق غزة.

متابعة حكومة الاحتلال لتسليم جثامين الأسرى

وأشار نتنياهو إلى أن الحكومة الإسرائيلية تتابع عن كثب عمليات الإفراج والتسليم، مؤكدًا أن كل خطوة ستُنفذ بتنسيق كامل مع الوسطاء الدوليين لضمان السلاسة والأمان في نقل الجثامين.

نتنياهو: لن ندخر أي جهد لإعادة رفات المحتجزين الإسرائيليين في غزة

وأكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم أن إسرائيل لن تدخر أي جهد لإعادة رفات المحتجزين الإسرائيليين في غزة، مشددًا على أن هذا الملف أولوية قصوى للحكومة الإسرائيلية.

وأشار نتنياهو إلى أن إعادة الرفات تُعد جزءًا أساسيًا من اتفاق غزة، وأن بلاده ستواصل العمل مع الوسطاء الدوليين والمبعوثين الإقليميين لضمان تنفيذ هذا البند بشكل كامل وسريع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.