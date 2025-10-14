الأربعاء 15 أكتوبر 2025
نتنياهو: الإفراج عن جثامين المختطفين القتلى خلال الساعات المقبلة

أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم، أن جثامين المختطفين القتلى في غزة ستُفرج عنها خلال الساعات المقبلة، في خطوة يُنظر إليها على أنها جزء أساسي من تنفيذ اتفاق غزة.

 

متابعة حكومة الاحتلال لتسليم جثامين الأسرى

وأشار نتنياهو إلى أن الحكومة الإسرائيلية تتابع عن كثب عمليات الإفراج والتسليم، مؤكدًا أن كل خطوة ستُنفذ بتنسيق كامل مع الوسطاء الدوليين لضمان السلاسة والأمان في نقل الجثامين.

 

نتنياهو: لن ندخر أي جهد لإعادة رفات المحتجزين الإسرائيليين في غزة

 وأكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم أن إسرائيل لن تدخر أي جهد لإعادة رفات المحتجزين الإسرائيليين في غزة، مشددًا على أن هذا الملف أولوية قصوى للحكومة الإسرائيلية.

 

وأشار نتنياهو إلى أن إعادة الرفات تُعد جزءًا أساسيًا من اتفاق غزة، وأن بلاده ستواصل العمل مع الوسطاء الدوليين والمبعوثين الإقليميين لضمان تنفيذ هذا البند بشكل كامل وسريع.

