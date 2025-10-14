ترامب: جميع الرهائن الأحياء عادوا من غزة لكن المهمة لم تنته بعد

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن جميع الرهائن الأحياء الذين كانوا محتجزين في غزة عادوا إلى الولايات المتحدة، مؤكدًا أنهم في أفضل حال صحي ونفسي ممكن بعد العملية الأخيرة.

ملف اتفاق غزة لم يغلق بعد

وشدد ترامب على أن المهمة لم تنته بعد، مشيرًا إلى أن جثامين الرهائن الإسرائيليين لم تُعد بعد كما تم الاتفاق عليه مع الأطراف المعنية، وهو ما يشكل أحد البنود الأساسية في اتفاق التهدئة بين إسرائيل وحماس.

متابعة مستمرة لاتفاق غزة

وأوضح الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة تتابع عن كثب تنفيذ كافة مراحل الاتفاق، داعيًا إلى استكمال تسليم الجثامين فورًا لضمان استمرار التعاون بين الأطراف والحفاظ على المسار السياسي والإنساني المتفق عليه.

تصريحات ترامب تؤكد النجاح الجزئي للمرحلة الإنسانية في اتفاق غزة، لكنها تضع الضوء على أهمية الالتزام الكامل بالبنود المتبقية، لا سيما فيما يتعلق بالملفات الإنسانية الحساسة.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الثلاثاء، أن الوسطاء أبلغوا إسرائيل أن حماس تبذل جهودا لتسليم رفات الرهائن المتبقين.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤول سياسي قوله:عدم إعادة جثامين الرهائن ربما تؤدي إلى إفشال الاتفاق.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي في حديثه مع الصحيفة: لم يُتخذ قرار بعد بشأن ما إذا اعتُبر تأخير الجثامين خرقا للاتفاق وإسرائيل تبحث الأمر، خاصة مع تأكيد حماس أنها ستواجه صعوبة في إعادة كل الجثامين

