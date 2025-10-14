إسرائيل: لن نسمح بدخول الوقود والغاز إلى غزة إلا للاحتياجات الإنسانية

ذكرت وكالة رويترز أن إسرائيل أبلغت الأمم المتحدة رسميًا بأنها لن تسمح بدخول الوقود أو الغاز إلى قطاع غزة إلا في حدود الاحتياجات الإنسانية الأساسية، مثل تشغيل المستشفيات ومحطات المياه والصرف الصحي.

خلفية قرار إسرائيل بعد إشكالية جثامين الرهائن

يأتي هذا الإجراء ضمن سياسة تشديد القيود على المواد الحيوية الداخلة إلى القطاع، بعد الخلافات الأخيرة حول تنفيذ بنود اتفاق غزة، خاصة فيما يتعلق بإعادة جثامين الرهائن الإسرائيليين.

موقف الأمم المتحدة

وأوضحت مصادر أممية أن القرار الإسرائيلي سيؤثر بشكل مباشر على عمليات الإغاثة والقطاع الصحي في غزة، محذّرة من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى شلل شبه كامل في المرافق الخدمية الأساسية.

و أفادت وكالة الأنباء رويترز، في تقرير لها اليوم الثلاثاء، بأن حركة حماس أبلغت الوسطاء بأنها ستبدأ بإرسال جثامين أربعة محتجزين إلى إسرائيل في الساعة العاشرة مساء اليوم.

وفي السياق ذاته ذكرت القناة 12 العبرية في تقرير لها اليوم الثلاثاء، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تستعد لتسلم عدد من جثامين الأسرى الليلة.

وكشف موقع "أكسيوس" الأمريكي نقلًا عن مسؤول إسرائيلي كبير أن حركة حماس تبذل جهودًا أكبر خلال الساعات الأخيرة لإعادة جثث الرهائن الإسرائيليين الذين توفوا في غزة، في خطوة تُفسَّر على أنها محاولة لتجنب تصعيد جديد أو تجميد الاتفاق القائم.

