نتنياهو: لن ندخر أي جهد لإعادة رفات المحتجزين الإسرائيليين في غزة

أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم أن إسرائيل لن تدخر أي جهد لإعادة رفات المحتجزين الإسرائيليين في غزة، مشددًا على أن هذا الملف أولوية قصوى للحكومة الإسرائيلية.

ضمان تنفيذ اتفاق غزة

وأشار نتنياهو إلى أن إعادة الرفات تُعد جزءًا أساسيًا من اتفاق غزة، وأن بلاده ستواصل العمل مع الوسطاء الدوليين والمبعوثين الإقليميين لضمان تنفيذ هذا البند بشكل كامل وسريع.

رسالة واضحة لحماس

وتأتي تصريحات نتنياهو كـ رسالة مباشرة لحركة حماس، مفادها أن أي تأخير أو مماطلة في تسليم الرفات لن يُقبل وسيواجه بالرد المناسب، مع التأكيد على استمرار الالتزام بالهدوء والتهدئة في القطاع إذا ما تم الامتثال لبنود الاتفاق.

المحللون يرون أن خطاب نتنياهو يعكس مزجًا بين الضغط السياسي والبعد الإنساني، مع حفاظ الحكومة الإسرائيلية على المسار التفاوضي عبر الوسطاء، لتفادي أي تصعيد غير مرغوب فيه.

