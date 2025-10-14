الأربعاء 15 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

نقابة المهندسين تكشف خطة إعمار غزة (فيديو)

غزة، فيتو
غزة، فيتو
ads

أكد مصطفى أبوزيد، عضو اللجنة الاستشارية لإعادة إعمار غزة  بنقابة المهندسين، أن الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة تعتمد على التنمية الاقتصادية طويلة المدى، وهذه الخطة تم وضعها فى مارس الماضي، ووافقت عليها القمة العربية الطارئة التى عقدت فى العراق.


وقال فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد علي، مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم": " إن خطة إعمار غزة كانت تستهدف إنشاء 200 ألف وحدة سكنية بمتوسط 9 أفراد فى الوحدة، وهى وحدات جاهزة للتركيب.


وأضاف أن الخطة، أعطت الأولوية للبنية التحتية وخاصة محطات الكهرباء ومياه الشرب، لإعادة الطلبة إلى مدارسهم، بالأضافة إلى المستشفيات والمدارس، خاصة وأن غزة بها 16 مركز طبي يعمل منهم 4 فقط.


وأوضح أن خطة إعمار غزة تقوم على تأهيل البنية التحتية لإعادة الحياة إلى القطاع، وتواجد السكان، مضيفا أن مهندسي نقابة غزة سيشاركون فى خطة الإعمار، لدرايتهم بالأولويات والأرض.
وأكد أن  شركات المقاولات المصرية هى الأولى بإعادة إعمار غزة لعدة أسباب منها قرب المسافة بين البلدين إلى جانب أن شركات المقاولات المصرية قادرة على إنشاء فلسطين كلها وليس قطاع غزة فقط.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اللجنة الاستشارية لإعادة إعمار غزة إعمار غزة نقابة المهندسين ضرة المواطن الكاتب الصحفي سيد علي

مواد متعلقة

إسرائيل: لن نسمح بدخول الوقود والغاز إلى غزة إلا للاحتياجات الإنسانية

ترامب: جميع الرهائن الأحياء عادوا من غزة لكن المهمة لم تنته بعد

بعد دعوته لتشكيل جيش لتحرير غزة، رئيس كولومبيا يرسل ذهب العصابات للقطاع

عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب بوقف تنفيذ اتفاق غزة حتى تسليم بقية الجثامين

الأكثر قراءة

لماذا تتسارع الشيخوخة بشكل مفاجئ في سن الـ44؟ وهل حقنة إيناس الدغيدي هي الحل؟

قبل ساعات من أولى جلسات محاكمتها، اعتراف مثير للراقصة ليندا عن فيديوهات الحفلات الخاصة

سعر السمك اليوم، البلطي يصالح المصريين بانخفاض كبير وارتفاع 4 أصناف منها المكرونة

ارتدوا الجواكت، تحذير شديد من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس اليوم

سعر الفاكهة اليوم، الرمان على خطى المانجو وانخفاض مفاجئ في العنب

سأتصل بإنفانتينو وهينفذ، ترامب يعتزم نقل مباريات كأس العالم من مدينة مكتظة بالسكان

ثمن سيارة فارهة، حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل في مصر (صور)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 15 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء

سعر القصدير في البورصات العالمية الإثنين

سعر السكر في السوق المحلية اليوم

المزيد

انفوجراف

أرقام مواجهات السعودية ضد العراق في جميع البطولات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 15 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 15 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 15 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية