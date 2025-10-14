نقابة المهندسين تكشف خطة إعمار غزة (فيديو)

أكد مصطفى أبوزيد، عضو اللجنة الاستشارية لإعادة إعمار غزة بنقابة المهندسين، أن الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة تعتمد على التنمية الاقتصادية طويلة المدى، وهذه الخطة تم وضعها فى مارس الماضي، ووافقت عليها القمة العربية الطارئة التى عقدت فى العراق.



وقال فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد علي، مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم": " إن خطة إعمار غزة كانت تستهدف إنشاء 200 ألف وحدة سكنية بمتوسط 9 أفراد فى الوحدة، وهى وحدات جاهزة للتركيب.



وأضاف أن الخطة، أعطت الأولوية للبنية التحتية وخاصة محطات الكهرباء ومياه الشرب، لإعادة الطلبة إلى مدارسهم، بالأضافة إلى المستشفيات والمدارس، خاصة وأن غزة بها 16 مركز طبي يعمل منهم 4 فقط.



وأوضح أن خطة إعمار غزة تقوم على تأهيل البنية التحتية لإعادة الحياة إلى القطاع، وتواجد السكان، مضيفا أن مهندسي نقابة غزة سيشاركون فى خطة الإعمار، لدرايتهم بالأولويات والأرض.

وأكد أن شركات المقاولات المصرية هى الأولى بإعادة إعمار غزة لعدة أسباب منها قرب المسافة بين البلدين إلى جانب أن شركات المقاولات المصرية قادرة على إنشاء فلسطين كلها وليس قطاع غزة فقط.



