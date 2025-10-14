الأربعاء 15 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب بوقف تنفيذ اتفاق غزة حتى تسليم بقية الجثامين

عائلات الأسرى الإسرائيليين،
عائلات الأسرى الإسرائيليين، فيتو

 أعلنت هيئة عائلات الأسرى والمفقودين الإسرائيليين أنها طالبت الحكومة بـ تجميد تنفيذ المراحل التالية من اتفاق غزة، إلى حين قيام حركة حماس بتسليم جميع جثامين الرهائن الذين لا يزال مصيرهم مجهولًا في القطاع.

 

بيان هيئة الأسرى الإسرائيليين

 وجاء في بيان الهيئة:“لا يمكن القبول بمواصلة تنفيذ الاتفاق بينما لا تزال جثامين أبنائنا محتجزة لدى حماس. نطالب الحكومة بربط أي خطوة مستقبلية بتنفيذ هذا البند الإنساني أولًا.”

 

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، نقلًا عن مسئول سياسي رفيع المستوى، أن عدم قيام حركة حماس بإعادة جثامين الرهائن الإسرائيليين الذين توفوا في غزة، قد يعرّض اتفاق غزة للخطر وربما يؤدي إلى إفشاله بالكامل.

 

تردد في توصيف الموقف بشأن تأخير جثامين الاحتلال الإسرائيلي

 وبحسب الصحيفة، لم تتخذ القيادة الإسرائيلية قرارًا رسميًا بعد بشأن ما إذا كان تأخير تسليم الجثامين يُعدّ خرقًا فعليًا للاتفاق أو “تأجيلًا مؤقتًا” يمكن معالجته عبر القنوات الأمنية والوساطة الدولية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عائلات الأسرى الإسرائيليين الاسري الإسرائيليين اتفاق غزة غزة الرهائن جثامين الرهائن

مواد متعلقة

القناة 12: الوسطاء أبلغوا إسرائيل أن حماس تبذل جهودا لتسليم رفات باقي الرهائن

مسئول إسرائيلي: عدم إعادة جثامين الرهائن يؤدي إلى إفشال اتفاق غزة

يسرائيل هيوم: ويتكوف يتحرك للتهدئة بين إسرائيل وحماس بعد أزمة جثامين الرهائن

الأكثر قراءة

قبل ساعات من أولى جلسات محاكمتها، اعتراف مثير للراقصة ليندا عن فيديوهات الحفلات الخاصة

سعر السمك اليوم، البلطي يصالح المصريين بانخفاض كبير وارتفاع 4 أصناف منها المكرونة

ارتدوا الجواكت، تحذير شديد من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس اليوم

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 15 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

سعر الفاكهة اليوم، الرمان على خطى المانجو وانخفاض مفاجئ في العنب

سأتصل بإنفانتينو وهينفذ، ترامب يعتزم نقل مباريات كأس العالم من مدينة مكتظة بالسكان

ثمن سيارة فارهة، حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل في مصر (صور)

لماذا تتسارع الشيخوخة بشكل مفاجئ في سن الـ44؟ وهل حقنة إيناس الدغيدي هي الحل؟

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء

سعر القصدير في البورصات العالمية الإثنين

سعر السكر في السوق المحلية اليوم

المزيد

انفوجراف

أرقام مواجهات السعودية ضد العراق في جميع البطولات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 15 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 15 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 15 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads