الأربعاء 15 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بعد دعوته لتشكيل جيش لتحرير غزة، رئيس كولومبيا يرسل ذهب العصابات للقطاع

رئيس كولومبيا
رئيس كولومبيا

واصل الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، تصريحاته الداعمة لقطاع غزة في مواجهة العدوان الإسرائيلي وما خلفه من دمار وخراب بالقطاع، حيث وجه سلطات بلاده  كميات من الذهب المصادر من تجار المخدرات، لاستخدامها في تمويل الرعاية الطبية للأطفال المصابين في غزة وإعادة إعمار القطاع، ضمن حملة إنسانية عاجلة تهدف إلى دعم غزة.

مواقف رئيس كولومبيا الداعمة لغزة 

وأكد الرئيس الكولومبي، المعروف بمواقفه المساندة لفلسطين وغزة، أنه أصدر تعليمات مباشرة إلى جمعية الأصول الخاصة في كولومبيا، وهي الجهة المعنية بإدارة الممتلكات المصادرة، لتجميع وإرسال الذهب فورًا لاستخدامه في دعم القطاع الطبي في غزة.

تسريع عملية إيصال المساعدات وتوزيعها في غزة


يشمل القرار التنسيق مع الجيش الأمريكي للمساهمة في تسريع عملية إيصال المساعدات وتوزيعها في غزة، الذي يعاني من أزمة إنسانية غير مسبوقة بسبب الحصار والعدوان الإسرائيلي.

وأعاد تأكيده، خلال منشور عبر منصة «إكس»، على تقديم مشروع قرار إلى الأمم المتحدة يدعو إلى تشكيل جيش عالمي مخصص لإعادة إعمار قطاع غزة، في إطار مبادرة دولية تهدف إلى تأمين عملية إعادة البناء وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المتضررين من الحرب.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الموقف ليس هو الأول في سجل مواقف الرئيس الكولومبي الداعمة لقطاع غزة والشعب الفلسطيني، حيث دعى مسبقا خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك إلى تشكيل جيش عالمي لتحرير فلسطين.

 

