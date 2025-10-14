الأربعاء 15 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

عصام السقا يساند أحمد العوضي ضد عصابة مافيا في شمشون ودليلة

عصام السقا
عصام السقا

يشارك الفنان عصام السقا ضمن أحداث العمل السينمائي الجديد “شمشون ودليلة” الذى يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي، ويلعب شخصية صديقه الذى يسانده ضد عصابة مافيا تطارد صديقه.

ويبدأ عصام السقا تصوير أول مشاهده في العمل خلال الأسبوع المقبل، وتجمعه المشاهد التي سيقوم بتصويرها بالفنان أحمد العوضي.
 

 

وكان قد بدأ النجم أحمد العوضي والنجمة مي عمر تصوير أول المشاهد داخل لوكيشن "شمشون ودليلة" واحتفلوا ببدء التصوير وسط حضور صناع العمل المنتج كريم السبكي والممثل الشاب أحمد عصام السيد والمخرج رؤوف السيد وغيرهم العديد وسط أجواء من الفرح والبهجة بينهم.

يذكر أن فيلم «شمشون ودليلة» من بطولة أحمد العوضي، مي عمر، وتأليف محمود حمدان، وإنتاج أحمد وكريم السبكي، وإخراج رؤوف السيد، ومن المقرر طرحه بدور العرض خلال العام المقبل.

أكد السبكي أنه تم رصد ميزانية ضخمة لخروجه بأفضل صورة إنتاجية، مشيرًا إلى أنه جارٍ حاليًا الاستقرار على دولة أوروبية لتصوير عدد من المشاهد الخارجية هناك، في إطار السعي لتقديم عمل بمواصفات عالمية.

 

وأضاف السبكي في تصريحات خاصة: "الفيلم مشروع كبير، والميزانية المرصودة تعكس طموحنا في تقديم عمل مختلف ومميز للجمهور".

ويعد هذا هو أول تعاون سينمائي بين مي عمر وأحمد العوضي، فيما يجمع النجمين في إطار قصة رومانسية مشوقة مستوحاة من أسطورة "شمشون ودليلة" الشهيرة، ولكن برؤية عصرية تناسب الذوق العام والجمهور المصري والعربي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عصام السقا أحمد العوضي شمشون ودليلة اخبار الفن

مواد متعلقة

أحمد العوضي يسعى لكسب قلب مي عمر في “شمشون ودليلة”

بعد انطلاق تصويره، أبرز المعلومات عن فيلم شمشون ودليلة

الأكثر قراءة

قبل ساعات من أولى جلسات محاكمتها، اعتراف مثير للراقصة ليندا عن فيديوهات الحفلات الخاصة

سعر السمك اليوم، البلطي يصالح المصريين بانخفاض كبير وارتفاع 4 أصناف منها المكرونة

ارتدوا الجواكت، تحذير شديد من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس اليوم

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 15 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

سأتصل بإنفانتينو وهينفذ، ترامب يعتزم نقل مباريات كأس العالم من مدينة مكتظة بالسكان

سعر الفاكهة اليوم، الرمان على خطى المانجو وانخفاض مفاجئ في العنب

ثمن سيارة فارهة، حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل في مصر (صور)

خروج عربات قطار قادم من القاهرة عن القضبان بمحطة سوهاج ومصادر تكشف التفاصيل

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء

سعر القصدير في البورصات العالمية الإثنين

سعر السكر في السوق المحلية اليوم

المزيد

انفوجراف

أرقام مواجهات السعودية ضد العراق في جميع البطولات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 15 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 15 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 15 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية