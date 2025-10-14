الأربعاء 15 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مصرع شخص في انهيار بئر رملي بالمنيا

لقي شخص مصرعه وأصيب آخرون في إحدى قرى مركز سمالوط غرب محافظة المنيا، إثر انهيار بئر رملي أثناء الحفر، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى سمالوط التخصصي.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بوفاة رجل يبلغ من العمر 53 عامًا، يقيم بمدينة المنيا ويعمل رئيس قسم بمدرسة الزراعة، إثر سقوطه داخل بئر رملي أثناء عمله.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات برئاسة المستشار محمد حمزة رئيس نيابة سمالوط، وقررت ندب الدكتور محمد صلاح مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الجثمان.

وأثبت تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة هو فشل في وظائف التنفس نتيجة اختناق بسبب انهيار جدران البئر الرملية، مؤكدًا عدم وجود شبهة جنائية. وصرحت النيابة العامة بدفن الجثمان وتسليمه لذويه.

