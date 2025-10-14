الأربعاء 15 أكتوبر 2025
أخبار مصر

ضبط 5 أطنان دقيق مدعم بمناخل غير مرخصة بالصف

الدقيق غير المدعم
الدقيق غير المدعم

 تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود مباحث التموين لمواجهة أي محاولات للتلاعب بالسلع التموينية المدعمة من الدولة حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه، حيث تم تنفيذ حملة تموينية موسعة بنطاق مركز الصف أسفرت عن ضبط أكثر من ٥ أطنان من الدقيق البلدي والنخالة الناعمة المدعمة خلال ثلاث قضايا تموينية.

 


 وقد تم ضبط منخل دقيق بدون ترخيص بقرية الشوبك الشرقي – دائرة مركز شرطة الصف، بداخله ٨٠ جوال دقيق بلدي مدعم بإجمالي وزن ٤ أطنان، كما تم ضبط منخل دقيق بدون ترخيص بذات القرية (الشوبك الشرقي – الصف)، بداخله ٣١ جوال دقيق بلدي و٤ جوال نخالة ناعمة مدعمة بإجمالي وزن نحو ١ طن (٦٧٠ كجم)، وتم كذلك ضبط سيارة أثناء سيرها بقرية عرب أبو ساعد – مركز الصف محملة بـ ٢٥ جوال نخالة ناعمة مدعمة بإجمالي وزن ٧٥٠ كجم.
 

وأكد محافظ الجيزة أن المحافظة تواصل جهودها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لضبط الأسواق وردع كل من تسول له نفسه التلاعب بالسلع التموينية المدعمة، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتأتي تلك الجهود تحت إشراف اللواء علاء فتحي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تنفيذًا لتوجيهات الدولة بإحكام الرقابة التموينية وضمان وصول الدعم لمستحقيه  وبمعرفة العميد عدلي الجمال مدير مباحث التموين والعقيد حسن الصبان وكيل الإدارة والعقيد أحمد أبو بكر ضابط بالإدارة.

الجريدة الرسمية