منتخب تركيا يكتسح بلغاريا 6-1 في عقر دارها ويعزز حظوظه لبلوغ المونديال

تصفيات كأس العالم، حقق منتخب تركيا فوزا كاسحا على حساب مضيفه بلغاريا، بستة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب فاسيل ليفسكي الوطني، بالعاصمة البلغارية صوفيا، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026

تقدم منتخب تركيا بالهدف الأول في الدقيقة 11 عن طريق أردا جولر، ثم أدرك منتخب بلغاريا التعادل في الدقيقة 13 عن طريق رادوسلاف كيريلوف، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وشهد الشوط الثاني إنتفاضة هجومية لمنتخب تركيا، الذي نجح في إحراز خمسة أهداف متتالية في الدقائق 49 عن طريق بوبوف وكينان يلدز (هدفين) في الدقيقتين 52 و56، وزكي تشيليك في الدقيق 65 وأختتم إرفان كان كاهفيتشي سداسية تركيا في الدقيقة 90



تشكيل منتخب تركيا أمام بلغاريا

ودخل منتخب تركيا عن مباراته أمام منتخب بلغاريا بتشكيل ضم كل من:

حراسة المرمى: أجوركان شاكير

خط الدفاع: فردي كادويجلو – عبد الكريم بردكجي – ميريح دميرال - زكي تشيلك

خط الوسط: هاكان تشالهان أوغلو – أوركون كوكجو – كينان يلدز

خط الهجوم: أردا جولر – أيدين – كريم أكتوركوغلو

ترتيب المنتخبين بعد المباراة

بهذا الفوز رفع منتخب تركيا رصيده من النقاط إلى 6 نقاط، إرتقى بها إلى المركز الثاني خلف المنتخب الاسباني المتصدر ب9 نقاط، حيث فاز الأتراك في مباراتين وخسروا مباراة واحدة

في المقابل، يتذيل منتخب بلغاريا المجموعة الخامسة بدون رصيد من النقاط، حيث خاض ثلاث مباريات خسرها جميعا

فوز منتخب تركيا عزز حظوظه في بلوغ مونديال 2026، وأصبح يملك فرصتين للتأهل، فإما المنافسة على قمة المجموعة مع الماتادور الاسباني، أو التأهل كأفضل المنتخبات التي إحتلت المركز الثاني في المجموعات الإثني عشر بالتصفيات

